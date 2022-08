La première mise à jour de Monster Hunter : Rise Sunbreak présente de nouvelles créatures et des missions en jeu

Chasseur de monstre Rise: La première mise à jour de Sunbreak, qui ajoutera de nouveaux ennemis et difficultés, a été expliquée en détail par Capcom.

L’édition remasterisée sera accessible à partir du mercredi 10 août, selon les producteurs Ryozo Tsujimoto et Yoshitake Suzuki.

La version contient la réintroduction de créatures populaires ainsi qu’une extension du système Anomaly Quest pour plus de difficultés et de bonus.

Les joueurs de Monster Hunter Rise: Sunbreak établiront de nouvelles quêtes d’événement chaque semaine après le patch en plus du contenu qui arrive mercredi pour les chasseurs qui ont atteint le rang de maître 10.

Un résumé de la vénérable créature qui a récemment été introduite dans le jeu déclare : « Lucent Nargacuga, vu pour la dernière fois dans Monster Hunter 3 Ultimate en 2013, réfracte le clair de lune de sa fourrure blanche éblouissante pour devenir pratiquement invisible, à l’exception de ses yeux rouges flamboyants.

Même les chasseurs les plus expérimentés trouveront qu’il s’agit d’une cible punitive en raison de ses frappes continues et de sa vitesse remarquable.

Ce prédateur rusé a élu domicile dans la Forlorn Arena récemment rénovée, qui se distingue par l’effondrement de colonnades et de bâtiments en pierre. Les chasseurs doivent se préparer à ce que Seething Bazelgeuse écrase la fête avec ses écailles de dynamite très volatiles comme si un ennemi caché ne suffisait pas.

En plus des nouvelles créatures affectées comme Lunagaron et Magma Almudron qui peuvent être obtenues en avançant dans les nouvelles quêtes d’enquête sur les anomalies, le patch contiendra également le nouveau classement cinq étoiles pour les quêtes d’anomalie.

Le patch comprendra également l’ajout d’un tout nouveau système de quête appelé enquêtes sur les anomalies. Ces quêtes donnent des variables générées aléatoirement, telles que les créatures ciblées, les emplacements et le nombre de chasseurs, à des niveaux de difficulté toujours plus élevés. De plus, il devrait y avoir un nouveau patch Monster Hunter Rise : Sunbreak en septembre.