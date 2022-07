La première mi-saison de Better Call Saul explique enfin le mystère de Breaking Bad

AVERTISSEMENT: Cette histoire contient des SPOILERS MAJEURS pour la première mi-saison de Better Call Saul.

Au cours de ses six saisons, la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul a étoffé les histoires de fond de nombreux personnages préférés des fans de Breaking Bad. Cela inclut notamment de raconter l’histoire complète de Jimmy McGill (Bob Odenkirk), l’avocat complice qui représente Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) dans le Breaking Bad chronologie. Mais il y a longtemps eu un mystère particulier qui n’a pas été expliqué jusqu’à la diffusion de « Point and Shoot », le huitième épisode de la saison 6 de Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Dans le premier de Saul Breaking Bad épisode, l’avocat refuse d’accepter un pot-de-vin de Walter, ne sachant pas au début à qui il a vraiment affaire. Walter et Jesse procèdent à l’enlèvement de Saul avant de le conduire dans un cimetière dans le désert, bien que ce ne soit qu’une tactique effrayante pour lui faire accepter de représenter l’un de leurs revendeurs qui s’est fait arrêter. Alors que Walter et Jesse sont masqués, Saul suppose initialement qu’il s’agit de deux hommes embauchés par « Lalo » pour l’exécuter.

« Non, ce n’était pas moi, c’était Ignacio, c’est lui ! s’exclame Saul effrayé. Quand il se rend compte que les deux ne savent pas de quoi il parle, Saul ajoute : « Lalo ne t’a pas envoyé ? Non Lalo ? »

Les deux cuiseurs de méthamphétamine confirment qu’ils ne connaissent pas Lalo, à quel point Saul pousse un énorme soupir de soulagement. C’est un moment curieux, car Saul a toujours été kidnappé par deux inconnus et emmené dans un cimetière pour des raisons qui n’ont pas encore été révélées. Même ainsi, il est toujours ravi d’apprendre que, quelles que soient ces personnes, elles ne sont pas avec Lalo. C’est à se demander ce qui a exactement terrifié Saul à propos de cette personne inconnue.

Lalo Salamanca est dans Breaking Bad (en quelque sorte)

Tu ferais mieux d’appeler Saul précédemment présenté Tony Dalton comme Lalo Salamanca, et depuis le début, Michael Mando jouait Ignacio « Nacho » Varga. Les fans ont supposé à juste titre que ces deux hommes étaient les « Lalo » et « Ignacio » dont parlait Saul dans cette Breaking Bad scène, mais c’était toujours un mystère quant à la raison pour laquelle Saul était si terrifié par Lalo.

Bien sûr, une partie de ce mystère a été expliquée dans la finale de mi-saison, « Plan and Execution », qui a culminé avec Lalo abattant Howard Hamlin (Patrick Fabian) devant Saul et Kim Wexler (Rhea Seehorn). Dans le nouvel épisode, Lalo a ligoté Saul avec des ordres pour que Kim se rende chez Gus Fring et le tue. Lalo rappelle également à Saul que c’est Ignacio qui a présenté les deux, et Saul jure que « c’est Ignacio » qui a agi seul avec tout ce qu’il a fait, reflétant le même dialogue que Saul dit dans Breaking Bad. Lalo part peu de temps après, mais avant son départ, il dit à Saul qu’il reviendra, laissant Saul regarder le corps sans vie d’Howard.

Le lendemain, après que Gus ait réussi à tuer Lalo, Mike aide Jimmy et Kim à retirer le corps d’Howard de leur appartement. Saul est clairement inquiet du retour de Lalo, mais Mike dit à plusieurs reprises qu' »il ne reviendra pas ». Mike ne déclare pas spécifiquement que Lalo a été assassiné et sera enterré sous le laboratoire secret de méthamphétamine de Fring. Saul a déjà commis l’erreur une fois auparavant de croire que Lalo était mort après que Lalo a simulé sa mort, et avec la réponse vague de Mike sur ce qui lui est arrivé, il va de soi que Saul aura toujours peur que Lalo revienne un jour pour terminer le travail. Et quand cela arrivera, Saul se rabattra sur son plaidoyer initial à Lalo, en ce que c’est Ignacio qui l’avait trahi, comme on le voit dans Breaking Bad.





Il reste encore quelques mystères à résoudre dans Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il reste cinq épisodes et ils sont diffusés tous les lundis sur AMC et AMC+.