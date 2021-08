La première image officielle de Clerks III met les greffiers dans leurs nouveaux uniformes Quick Stop

Une première photo officielle de Clerks III révèle les employés de Quick Stop Groceries dans leurs uniformes de travail. Écrit et réalisé par Smith, le film tourne dans l’enfer du développement depuis des années après de nombreuses tentatives infructueuses pour démarrer la production. Lionsgate a récemment repris la suite et le tournage est actuellement en cours dans le New Jersey, ce qui rend désormais officiel le fait que nous verrons les employés de Quick Stop revenir à l’horloge sur grand écran.

Un nouveau Kevin Smith L’interview avec Vanity Fair comprend également la première photo, nous montrant comment les personnages apparaîtront dans le film réel. La suite à venir ramènera les stars originales Brian O’Halloran et Jeff Anderson en tant que Dante Hicks et Randal Graves, respectivement, le premier n’étant probablement même pas censé être là ce jour-là. De retour aussi de Commis II est Trevor Fehrman dans le rôle d’Elias, l’ancien employé adolescent qui a travaillé avec Dante et Randal chez Mooby’s, qui travaille maintenant chez Quick Stop, avec Rosario Dawson dans le rôle de Becky, l’épouse de Dante.

Prêt pour une autre course Quick Stop ? L’original Clerks était une pierre de touche de la génération X et une percée dans le cinéma indépendant. Dans ce premier aperçu de Clerks III, @QueKevinSmith explique comment il envisage de récupérer ce sentiment. https://t.co/e9ClXfQpv2 – VANITY FAIR (@VanityFair) 17 août 2021

« Le film repose sur l’idée que Randal survit à une crise cardiaque, une crise cardiaque massive, tout comme je l’ai fait, puis finit, vous savez, en décidant qu’il a gâché sa vie », a déclaré Smith à propos du Commis III intrigue, expliquant comment l’idée vient de l’art imitant la vie. « Mais avant de mourir, il veut se souvenir de lui-même. Il veut faire un film. Donc, nos garçons finissent essentiellement par faire Commis. »

En cherchant particulièrement à plaire aux fans de longue date de View Askew, Smith ajoute: « Je sais que nous avons des fans qui vieillissent avec nous … et ça va frapper dans beaucoup d’endroits personnels. Je ne pense pas que la vingtaine vont être comme, ‘Il est toujours la voix d’une génération !’ Ils vont être comme, ‘Eh bien, c’est la voix de l’âge moyen, si quelque chose, à ce stade.’ J’espère que les jeunes y trouveront quelque chose à apprécier, mais c’est définitivement un film sur des gens qui essaient d’être jeunes tout en étant vieux. »

« Je souhaite que ce soit Commis 19« , poursuit le cinéaste, notant à quel point Dante et Randal ont été utilisés avec parcimonie par rapport à tout ce que Jay et Silent Bob ont parcouru. « J’aurais aimé faire ça tout ce temps, mec. Ces personnages sont si proches de mon cœur, et enfin les laisser faire le voyage qu’ils m’ont envoyé est un gros problème pour moi. Sans Dante et Randal, je ne suis pas là où je suis. »

Bien sûr, Jay Mewes reviendra pour Clerks III aux côtés de Smith dans le rôle de Silent Bob. Marilyn Ghigliotti, l’une des stars de l’original Commis, revient également en tant qu’ex-petite amie de Dante, Veronica. On peut s’attendre à de nombreux autres personnages des deux premiers Commis films pour faire des apparitions spéciales, étant donné le penchant de Smith pour inclure ce genre de surprises dans les films précédents, il devrait donc y avoir des tonnes d’excellentes choses à remarquer pour les fans de longue date.

Une date de première officielle n’a pas encore été annoncée par Lionsgate pour Commis III. Sur les réseaux sociaux, Smith a tenu les fans au courant des progrès du film, donc j’espère que des informations sur une sortie seront bientôt disponibles. Cette nouvelle nous vient de Vanity Fair.

