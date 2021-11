La première image du manga Dragon Ball Super 78 arrive

Le manga Dragon Ball Super 78 montre sa première image. Vont-ils laisser l’histoire de Bardock derrière eux ? L’image est l’une des ébauches de Toyotaro.

Avec Dragon Ball Super, nous avons atteint un point où il y a même une avancée des premières ébauches. Surréaliste. Il y a tellement de fièvre pour Dragon Ball que l’on a, œil au fait, la première image de Dragon Ball Super 78 mais qui correspond à une avance des brouillons.

Pour ceux qui ne le savent pas, avant l’arrivée du chapitre mensuel, qui est généralement du 19 au 21 de chaque mois, nous avons une routine. D’abord les brouillons de Toyotaro, celui en charge de dessiner le manga Dragon Ball Super depuis que Toriyama l’a quitté. Bien que l’enseignant et créateur de Son Goku and co conçoive toujours le personnage et apporte des corrections, en plus d’écrire une partie de l’histoire. C’est du moins ce qu’ils nous disent.

Une fois ces brouillons affichés, qui sont généralement les 10 ou 12 premières pages du manga, les premiers spoilers et fuites arrivent. Ce sont des images du manga et certains sites Web en publient même des résumés.

Première image de Dragon Ball Super 78

Maintenant, nous avons un aperçu des brouillons de Toyotaro dans lesquels nous pouvons voir Helec, le méchant de cet arc, qui appelle le dragon sacré de la planète Céréale. Il suffit de deux Dragon Balls pour l’invoquer, et ce n’est pas la première fois qu’il apparaît. Granolah l’a déjà utilisé pour faire son vœu.

On ne sait pas encore, à moins que quelqu’un s’arrête et le traduise, exactement ce que dit Helec. Il lui demande toujours d’être le plus puissant de l’univers 7 et le dragon explique ce qui se passe. Granolah en faisant ce vœu a dû considérablement raccourcir sa vie. Les mêmes Helec, Gas et compagnie ne sont pas pour le travail.

Où lire le manga

Le manga Dragon Ball Super 78 sera parmi nous le 19 novembre à 17h00. Si vous voulez le lire officiellement et complètement en espagnol, vous n’aurez qu’à vous rendre sur Manga Plus. Cette plateforme publie ce manga et bien d’autres mangas de renom tels que One Piece, My Hero Academia ou Black Clover. La lecture de tous les mangas dans Manga Plus est gratuite, tout comme le téléchargement de l’application et son utilisation.

ARGUMENT DE MANGA

Le temps passe, depuis cette grande bataille entre Goku et Majin Boo… Maintenant, dans un monde qui a retrouvé la paix, une nouvelle bataille approche !! Ce nouvel ennemi vient-il du « Sixième Univers » !? Une nouvelle série complète de « Dragon Ball », où « un après » est écrit, dans un projet original d’Akira Toriyama.

DERNIERS CHAPITRES DU MANGA