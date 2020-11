La première image de Spider-Man 3 a Tom Holland sous-masqué et prêt à se balancer

Tom Holland a partagé une image de lui-même en costume du Spider-Man 3 ensemble. La production est actuellement en cours à Atlanta, en Géorgie. L’acteur peut être vu dans un équipement complet devant un écran bleu tout en prenant la pose. En plus de son masque Spider-Man, Holland porte également un masque protecteur N95, qu’il mentionne dans sa légende. « Portez un masque, j’en porte deux … », déclare le jeune acteur, qui a suscité un certain nombre de réactions mitigées de la part des fans de Marvel Cinematic Universe.

Malheureusement, la première image réelle de Tom Holland du Spider-Man 3 set ne nous donne aucune information sur le scénario. Marvel Studios et Sony font de leur mieux pour s’assurer que rien ne fuit, d’autant plus que de nombreuses rumeurs circulent en termes de stars invitées et de camées. Il a été confirmé que Benedict Cumberbatch revient en tant que Docteur Strange pour la suite, bien que l’on ne sache pas à quel point son rôle sera important. Après avoir terminé ses scènes de Spider-Man 3 à Atlanta, Cumberbatch se rendra au Royaume-Uni pour enfin commencer à travailler sur Docteur Strange dans le multivers de la folie.

En plus de Benedict Cumberbatch, Spider-Man 3 verra Jamie Foxx revenir en Electro, bien que l’on ne sache pas comment cela se passera. Foxx a joué aux côtés d’Andrew Garfield dans L’incroyable Spider-Man 2, alors les fans de Marvel ont essayé de comprendre comment ils l’intégreraient dans cet univers actuel. En ce qui concerne les spéculations, de nombreux fans de MCU ont l’impression que Doctor Strange sera celui qui ouvrira le multivers, bien que d’autres pensent que la théorie semble un peu simpliste pour Marvel Studios à suivre pour une grande suite.

En plus de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon et Tony Revolori reviennent également pour Spider-Man 3. Batalon a récemment partagé quelques photos de lui sur les réseaux sociaux, montrant sa perte de poids drastique. Bien que l’acteur n’ait pas confirmé, on pense qu’il a perdu un peu plus de 100 livres pour se préparer à la suite. Quant à savoir pourquoi il a pris la décision de perdre du poids, les fans de MCU spéculent qu’il jouera un rôle plus important dans le film, très probablement en tant que Hobgoblin, ce dont Batalon a déjà parlé à plusieurs reprises.

Spider-Man: loin de chez soi a laissé Peter Parker dans un grand désordre. Mysterio l’a accusé de meurtre, tout en révélant son identité au monde en même temps. Maintenant, J. Jonah Jameson réclame la tête de Parker sur les ondes. Il est clair que le personnage de Parker de Tom Holland aura besoin d’aide, ainsi que d’un endroit où se cacher tout en élaborant un nouveau plan. Quant à savoir comment tout cela fonctionnera ensemble, ce n’est pas clair pour le moment. Cela étant dit, il est toujours temps pour la Hollande de revenir à ses habitudes de spoiler … Vous pouvez consulter la dernière image de Spider-Man 3 ci-dessus, grâce au compte Instagram de Tom Holland.

