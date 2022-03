La première image de Dark Vador dans Obi-Wan montre une photo familière

Le catalogue VoD de DisneyPlus sera équipé d’une nouvelle série dans quelques mois, dans laquelle les fans de la Guerres des étoiles-Les trilogies Prequel devraient en avoir pour leur argent. Obi Wan Kenobi, comme l’indique la série, le récit se poursuit après l’épisode 3 de Star Wars : La Revanche des Sith. Et ainsi nous apprenons comment il Obi-Wan en exil sur Tatooine a été publié après l’Ordre 66 qui détruit les Jedi.

Vous pouvez maintenant regarder la première bande-annonce ici. Et ici, vous pouvez également découvrir quelques Informations générales sur la vidéo.

Dark Vador dans la série Obi-Wan Kenobi

Vous ne pouvez pas le voir, mais vous ne pouvez l’entendre que dans cette bande-annonce Dark Vador. Le seigneur des ténèbres, dont le son de respiration légendaire ferme la bande-annonce en tant que tel, n’est pas entré dans le teaser sous forme visuelle. Mais puisque nous savons déjà : le revanche du siècle devrait avoir lieu et avec cela père en colère jamaisce n’était qu’une question de temps jusqu’à nouvel ordre matériel promotionnel révéler.

Disney en avait déjà quelques-uns à l’avance Œuvre partagée, qui expose visuellement cette idée autour du match revanche. Mais voilà que la première photo de Dark Vador circule sur le net, celle de Divertissement hebdomadaire a été partagé.

Si l’image vous semble familière, ce n’est pas étonnant. Parce que c’est l’infâme Chambre de méditation de Dark Vador, que nous connaissons déjà grâce à « Star Wars Episode V : L’Empire contre-attaque ». Et c’est tellement célèbre qu’il y a quelque temps, Disney a décidé de travailler avec LEGO sur son propre ensemble LEGO de la chambre de méditation.

Plus d’informations sur Jeu de construction LEGO 75296 peut être trouvé dans ce post:

D’une part, il est passionnant de voir comment le look se révèle dans la série Obi-Wan. Cependant, d’un autre côté, ce n’est pas une attitude que nous ne jamais vu dans un film Star Wars.

Et en plus de cela seigneur des ténèbres en effet gardé tout à fait sombre est et porte bien son nom. On ne voit que son ébauche. Ce qui m’intéresserait beaucoup plus, ce sont des scènes dans lesquelles on verrait clairement qu’il s’agit de Hayden Christensen agit. Enlève-t-il son casque ou son visage scintille à travers le masque dans l’un des épisodes ? Qu’est-ce que vous voulez dire ?

Ewan McGregor comme Obi-Wan Kenobi et Hayden Christensen en tant que Dark Vador, nous pouvons alors à partir de là 25 mai 2022 exclusivement sur Disney Plus admirer. Ne vous attendez pas trop tôt au choc taquiné des géants. Il est très probable que ces scènes sont apparues pour la première fois dans saison finale à afficher.