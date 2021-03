La première guerre mondiale revient avec le trailer d’Isonzo

Nous découvrirons les horreurs du front italien avec la bande-annonce d’Isonzo, un nouveau FPS de la première guerre mondiale.

L’équipe de Blackmill Games s’est taillé une bonne réputation auprès des fans de guerre grâce à ses jeux vidéo se déroulant sur différents champs de bataille de la Première Guerre mondiale. On parle de Verdun et Tannenberg, et aujourd’hui leur nouvel épisode avec le Remorque Isonzo.

Bienvenue dans la guerre sanglante du front italien avec Isonzo. Un jeu de tir multijoueur qui arrivera cette année sur PC via Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

Les joueurs peuvent s’attendre à plus de combats verticaux à Isonzo. Comme les deux précédents opus de la série, Isonzo est né d’un travail de documentation approfondi de la part des responsables de l’adaptation de la bataille sanglante de la manière la plus réaliste possible.

Cette fois, entre les armées de l’Empire d’Autriche-Hongrie et du Royaume d’Italie pendant plus de deux ans. Nous nous référons à une série d’affrontements qui visaient à contrôler la vallée de la rivière Isonzo ainsi que les Alpes.

Ces défis pourront être détaillés à travers un nouveau mode de jeu qui place l’utilisateur au milieu des grandes offensives du front, que ce soit pour mener l’attaque ou la défense. Ce scénario permet au joueur de se voir proposer un pari plus important sur la verticalité que l’on ne voit pas à Verdun ou à Tannenberg. Se concentrant respectivement sur le front ouest et est.

Assaut sur des fortifications de montagne, traverser des rivières à gué ou se battre à travers des villes en ruines seront quelques-uns des défis que le joueur trouvera dans le FPS pour se frayer un chemin à travers de nombreuses positions ennemies, avec des moments d’artillerie, de soutien aérien ou de combat rapproché. baïonnette à la main.