La première grande mise à jour d’Outriders vise la semaine prochaine, corrige les plantages et le matchmaking

Outriders a connu un lancement largement positif sur PlayStation 5 et PlayStation 4, mais l’expérience n’a pas toujours été fluide pour le nouveau jeu de tir de butin. Le jeu souffre actuellement d’un certain nombre de problèmes sur les systèmes de Sony, allant de bugs mineurs à des plantages complets. Heureusement, la première grande mise à jour d’Outriders devrait être lancée la semaine prochaine et promet de résoudre un certain nombre de ces problèmes persistants.

Le développeur People Can Fly a publié les notes de mise à jour suivantes:

Une fois que les plates-formes ont été mises à jour vers la même version de correctif, le jeu croisé entre plates-formes redeviendra viable

Améliorations générales de la stabilité du service de matchmaking

Corrections de crash Corrigera un crash multijoueur qui pourrait entraîner l’effacement de leur inventaire des joueurs clients Corrigera le crash lors de la fin de la quête secondaire « Un mauvais jour ». Corrige le crash qui se produit dans No Man’s Land lorsque votre langue est définie sur l’espagnol (Oui, nous le savons. Le code du jeu vidéo est une chose magique). Corrige le crash sur les problèmes de lancement Inclura de nombreuses autres corrections de crash « aléatoires » Nous sommes convaincus que ces correctifs résoudront la majorité des plantages signalés, car il n’y a qu’une poignée de causes profondes, mais les plantages qu’ils génèrent apparaissent à plusieurs endroits.

Corrigera la disparition du HUD dans certains cas

Corrigera les bugs qui interfèrent avec la réapparition des joueurs dans les expéditions multijoueurs

Corrigera les bugs avec les joueurs bloqués sur la géométrie (y compris lors de l’utilisation de Gravity Leap) ou tombant hors du monde.

Va changer le défaut réglage de matchmaking de « Ouvert » à « Fermé ». Vous pourrez toujours modifier manuellement ce paramètre sur «Ouvrir» dans les paramètres de votre jeu Ce changement empêchera les joueurs de rejoindre des parties où l’hôte n’avait pas l’intention de jouer en multijoueur. Cela réduira également les lobbies de l’AFK Cela aidera également à améliorer les temps de matchmaking, car les files d’attente seront moins susceptibles d’être submergées par le volume considérable de demandes de matchmaking constantes générées par les jeux «ouverts».

Beaucoup d’autres corrections et améliorations mineures

Le patch à venir intégrera également une gamme d’ajustements d’équilibre, que vous pouvez lire en cliquant ici. Dans l’ensemble, cela ressemble à une mise à jour très approfondie d’une version déjà solide. Nous avons donné à Outriders un 7/10 très respectable dans notre examen complet de la PS5.

Avez-vous joué à Outriders? Avez-vous rencontré l’un de ces problèmes de stabilité ou bogues? Libérez vos meilleures capacités dans la section commentaires ci-dessous.