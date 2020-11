La première Ford Mustang Mach-E au France. Tout ce que tu as besoin de savoir

Pour la première fois en 55 ans, la famille Mustang s’agrandira et la «faute» est de la Ford Mustang Mach-E, le premier modèle Ford conçu à partir de zéro comme un 100% électrique.

Avec l’arrivée au France prévue pour avril de l’année prochaine, la Mustang Mach-E était désormais le protagoniste d’une autre vidéo sur notre chaîne YouTube.

En cela, Guilherme Costa vous présente en détail le nouveau SUV électrique Ford et bien qu’il ne soit pas en mesure de le conduire (c’était une unité de pré-production), il pouvait déjà sentir comment la nouvelle Mustang accélérait.

Les chiffres de la Ford Mustang Mach-E

Disponible en versions à traction arrière (avec un seul moteur) et intégrale (avec deux moteurs), la Ford Mustang Mach-E peut être équipée de deux batteries, l’une de 75,7 kWh et l’autre de 98,8 kWh.

Les versions à propulsion arrière développent 269 ch ou 294 ch selon qu’elles sont équipées d’une batterie de 75,7 kWh ou 98,8 kWh – le couple, en revanche, est toujours de 430 Nm. , dans le premier cas, il est de 440 km et dans le second, de 610 km (cycle WLTP).

Les versions à traction intégrale peuvent également produire 269 ch ou 351 ch selon que la batterie est de 75,7 kWh ou 98,8 kWh, respectivement. Le couple est également identique dans les deux versions: 580 Nm. Quant à l’autonomie, avec la batterie de 75,7 kWh elle reste pendant 400 km et avec la batterie de 98,8 kWh elle monte à 540 km.

Enfin, la Ford Mustang Mach-E GT (qui arrive plus tard, avant la fin de 2021) est livrée avec une transmission intégrale, une batterie de 98,8 kWh et une puissance plus généreuse de 487 ch et 860 Nm. Avec une autonomie de 500 km, il atteint 100 km / h en seulement 4,4 s.

Mon écran est plus grand que le vôtre

À l’intérieur, le plus gros point fort est l’écran de 15,5 pouces qui ne cache pas l’inspiration de Tesla. Le tableau de bord numérique de 10,2 pouces, directement devant le conducteur, est un atout que le modèle Y n’offre pas.

Quant à l’espace, c’est plus qu’acceptable, comme nous le dit Guilherme dans la vidéo. Les compartiments à bagages – oui, il y en a deux – offrent 402 litres (à l’arrière) et 82 litres (à l’avant), dont le second est étanche et, comme le Puma, dispose d’un système de drainage.

Comme on peut s’y attendre, la Ford Mustang Mach-E n’a pas négligé la sécurité, se présentant ainsi avec des systèmes tels que le freinage d’urgence actif, le lecteur de feux tricolores ou le système de stationnement autonome, entre autres.

Combien ça coûtera

Avec une arrivée prévue en avril, la Mustang Mach-E sera disponible en versions à traction arrière et à traction intégrale et avec des batteries de 75,7 kWh et 98,8 kWh. Quant à la version GT, elle n’a toujours pas de prix pour notre marché.