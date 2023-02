La première fois : la série Netflix aura-t-elle une saison 2 ?

Francisca Estévez Navas et Emmanuel Restrepo jouent dans la série colombienne. La suite de l’histoire adolescente qui se déroule dans les années 70 en dépend.

©NetflixLa première fois, une série colombienne sur l’adolescence.

Une nouvelle production colombienne rejoint le catalogue de Netflix révolutionner le jeune public. Il s’agit de La première fois, une histoire d’amour des années 70 aussi romantique qu’émotionnelle. C’est pourquoi une bonne partie des utilisateurs qui en ont déjà profité se demandent : La série aura-t-elle une deuxième saison sur la plateforme de streaming ?

Les protagonistes de cette histoire sont Ève et Camilo. Elle est présentée comme une adolescente rebelle, mystérieuse et ouverte d’esprit qui se distingue pour être la seule femme dans une école de 600 hommes. Au contraire, il n’a aucune expérience sentimentale, est très timide et se sent dépassé lorsqu’il tombe éperdument amoureux d’Eva.

« Tandis que Camilo tente de la séduire sans succès, Eva bouleverse le monde de l’école du quartier Jose María Root en apprenant à ses camarades tout ce qui concerne le sexe, l’amour, les plaisirs et la vraie vie.», explique le synopsis officiel. Et il ajoute : « Cependant, Camilo découvre qu’Eva garde sous clé un sombre secret qui pourrait les séparer à jamais, et maintenant il va devoir se battre pour ne pas gâcher ce qui pourrait être sa première expérience amoureuse : son premier grand amour.”.

+ La première fois aura-t-elle la saison 2 sur Netflix ?

La production colombienne a été créée par dago garcía et a déjà présenté sa première saison sur Netflix. La première fois a 13 épisodes d’environ 45 minutes qui sont disponibles sur la plateforme de streaming. Aura-t-il une deuxième saison ? La vérité est que la série n’est au catalogue que depuis deux jours, donc le N rouge est toujours n’a pas confirmé la suite de la fiction et attendra de voir la réception des abonnés avant de faire la grande annonce.

+ Casting de The First Time, la série colombienne de Netflix

Francisca Estevez Navas comme Eva

Emmanuel Restrepo comme Camilo

Sergio Palau comme Matías

Chichila Navia comme Estella

Santiago Alarcon comme José

Veronica Orozco comme Ana

Camille López

