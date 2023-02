« La première fois », aurez-vous la saison 2 sur Netflix ?

« La première fois”, Série Netflix colombienne Réalisé par Dago García et Mateo Stivelberg, il n’a été créé que le 16 février 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième volet qui continue l’histoire d’Eva, une jeune femme ouverte d’esprit qui révolutionne sa nouvelle école de garçons. .

Isa Garcia, Emmanuel Restrepo, Francisca Estevez Navas, Sergio Palau, Julián Cerati, Brandon Figueredo, Mateo García, Cecilia Navia, Verónica Orozco et Santiago Alarcón constituent le casting principal de la fiction qui se déroule dans les années 70.

« La première fois» suit l’histoire d’amour d’Eva, une fille mystérieuse et rebelle, et de Camilo, un garçon timide sans expérience sentimentale qui finit par tomber amoureux de la première femme qui arrive à son école. Alors qu’il essaie de la convaincre, elle dérange l’école de district pour garçons José María Root.

Lorsque Camilo découvre qu’Eva cache un secret qui pourrait les séparer à jamais, il fait un effort pour ne pas perdre son premier et grand amour. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison de la série colombienne ?

« LA PREMIÈRE FOIS », AURA-T-ELLE UNE AUTRE SAISON ?

Même si Netflix n’a pas encore confirmé un nouvel épisode de la sériele dernier chapitre de la première saison laisse la voie préparée à une deuxième fournée d’épisodes qui résout les questions qui restaient en suspens sur l’histoire d’amour d’Eva et Camilo.

A la fin du premier épisode de « The First Time »Alors que ses parents traversent leur pire moment, Camilo profite de ses plus beaux jours avec Eva. Mais l’arrestation du père de la jeune femme rebelle les force à se réveiller de leur sommeil amoureux.

Pour éviter d’être envoyée vivre chez sa tante aux États-Unis, Eva se cache avec Camilo dans l’une des propriétés de son père puis dans les maisons de chacun de ses compagnons. Tout va bien jusqu’à ce que la mère de Salcedo le découvre et appelle la police.

Eva est expulsée et Camilo veut se rendre aux États-Unis pour retrouver sa bien-aimée. Cependant, un appel de Luisa pourrait changer leurs plans. Camilo sera-t-il père ? Cela signifie-t-il qu’il va perdre Eva ? Ce sont des questions qui devraient être résolues dans une deuxième saison de « The First Time » ?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui met généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et, en fonction de ces chiffres, décider de renouveler ou d’annuler une série.