La première Ferrari entièrement électrique fera ses débuts d’ici 2025, confirme le PDG de la société John Elkann

Le président et PDG par intérim de Ferrari, John Elkann, a confirmé lors d’une réunion annuelle des actionnaires que le constructeur italien de supercar lancera son premier modèle entièrement électrique d’ici 2025. Il s’agit d’un revirement par rapport à la position antérieure de Ferrari sur le sujet, avait déclaré l’ancien PDG Louis Camilleri. en 2019 qu’une Ferrari EV n’arriverait qu’après 2025. Aucun autre détail sur cet EV n’est connu à ce jour, bien que dans un communiqué Elkann ait assuré que les concepteurs et ingénieurs de Maranello travaillaient sur une voiture qui reste fidèle aux fans et aux propriétaires attentes d’une Ferrari.

On s’attend à ce que la supercar électrique Ferrari suive la disposition désormais établie de ces voitures, avec un moteur électrique sur chaque roue. Cela lui donnera la traction intégrale et des capacités de vectorisation de couple plus précises.

Les dépôts de brevets ont montré que la nouvelle architecture EV abritera une batterie dans le plancher de la voiture et sera également capable de loger un moteur à combustion interne monté au milieu pour une variante hybride.

Comme cela a été la tendance avec les nouvelles Ferrari, on peut s’attendre à une série d’innovations avec les technologies ESC et antipatinage dans le VE pour apporter une expérience plus engageante.

Mais cela ne signifie pas que Ferrari deviendra une marque à part entière de véhicules électriques, la société s’engageant à utiliser des moteurs traditionnels aussi longtemps que possible.

Bien sûr, il y aura des niveaux d’électrification intégrés pour répondre à des normes toujours plus strictes, similaires à une position prise par sa rivale Lamborghini. La Ferrari SF90 Stradale, son produit phare actuel à moteur central, est un aperçu de ce à quoi on peut s’attendre.

