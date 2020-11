La première femme capitaine de Star Trek monte dans les rangs de Starfleet dans «  The Autobiography of Kathryn Janeway  »

« L’autobiographie de Kathryn Janeway » par Uma McCormack (Crédit d’image: Titan Books)

Cette année marque le 25e anniversaire du lancement initial de l’émission « Star Trek: Voyager », et la série continue d’attirer des adeptes jeunes et moins jeunes dans ses aventures intrépides dans l’espace et sa distribution fascinante de personnages humains et extraterrestres.

L’acteur Kate Mulgrew et son interprétation emblématique du capitaine Kathryn Janeway, dont les luttes pour obtenir le respect et l’admiration de son équipage et de Starfleet ont résonné auprès du public du monde entier, ont été l’une des figures clés du succès de la série de science-fiction. Le mois dernier, Nickelodeon et CBS Studios ont annoncé que Mulgrew reprendrait son « Star Trek: Voyager » pour la prochaine série animée pour enfants de Nickelodeon « Star Trek: Prodigy » en 2021.

Pour approfondir son histoire d’origine, « The Autobiography of Kathryn Janeway » (Titan Books) a récemment été publiée pour raconter son impressionnante carrière dans Starfleet, de sa première commande à son périlleux voyage dans le quadrant Delta, conduisant à son élévation au rang du vice-amiral – et nous alimentons un extrait de chapitre spécial à partager.

En relation: 6 capitaines de Star Trek, classés du pire au meilleur

Kate Mulgrew joue le rôle du capitaine Janeway dans «Star Trek: Voyager». (Crédit d’image: CBS All Access)

Écrit par Uma McCormack, ce récit officiel dans l’univers explore comment Janeway a réuni Starfleet et le Maquis dans le cadre de son équipage, forgé de nouvelles alliances avec des espèces intergalactiques et se sont affrontés avec les Borg sur leur propre territoire.

« Janeway est une figure si importante dans l’histoire de » Star Trek « – la première femme à diriger, et un modèle féminin si fort », a déclaré McCormack à 45secondes.fr. « Je pense que les gens sont liés à son courage et à sa détermination, ainsi qu’à sa chaleur en tant que capitaine et mentor de son équipage. Elle est jetée dans une situation impossible et elle entraîne son peuple avec humour, sincérité et courage. Tous les capitaines ne l’auraient pas fait. a réussi dans cette situation, mais Janeway le fait. «

« L’autobiographie de Kathryn Janeway » | 14,95 € sur Amazon Titan Books, basé à Londres, publie un compte rendu détaillé de l’un des capitaines les plus vénérés de Starfleet dans « L’Autobiographie de Kathryn Janeway » de l’auteur Uma McCormack.

Maintenant, profitez de notre extrait spécial de « L’autobiographie de Kathryn Janeway » de Titan Books par Uma McCormack ci-dessous.

«L’enseigne Kathryn Janeway, qui se présente au travail, madame!

C’était le premier jour de ma première affectation, et je tremblais dans mes bottes brillantes et je tirais sur les poignets de mon uniforme rigide. Mon nouveau supérieur direct, le lieutenant-commandant Flora Kristopher, le Al-BataniL’officier scientifique en chef, attendait dans la salle des transporteurs pour m’accueillir à bord, appuyé contre la console. Elle m’a regardé fixement et – bénissez-la – ne souriait pas de mon trop grand sérieux et de mes formalités, mais a simplement dit: «Bienvenue à bord, Ensign. S’il vous plaît, ne m’appelez pas« madame ». Ça me fait paraître cinquante ans plus vieux. »

J’ai rougi d’un rouge vif. «Désolé… Commandant! (Il ne me remerciera pas pour cela, mais je ne peux pas m’empêcher de me souvenir d’un certain Ensign Harry Kim, si désireux de faire bonne impression sur son nouveau capitaine lors de notre première rencontre que j’ai pensé qu’il allait forcer quelque chose. Don ne t’inquiète pas, Harry. Nous avons tous été là.)

Kristopher me fit un sourire déséquilibré, se souleva de la console et me fit signe que je devais la suivre. Je me suis cassé dessus. J’avais désespérément besoin de faire bonne impression. Je trottinai sur ses talons alors qu’elle me faisait faire un tour rapide du navire, me présentant divers autres officiers, supérieurs et subalternes. Ils étaient tous sympathiques; un ou deux m’ont invité au réfectoire pour boire un verre une fois que j’étais en congé. J’ai accepté avec gratitude, marmonnant leurs noms, grades et spécialisations sous mon souffle pendant que nous avançions pour ne pas les oublier. Après environ une heure de cela, Kristopher a dit, « Détendez-vous, Janeway. C’est à la maison maintenant. Continuez ce niveau d’intensité beaucoup plus longtemps et je vais devoir aller m’allonger. »

J’ai encore rougi. « Désolé, commandant. Je vais essayer de prendre un peu plus de facilité. »

« Bien. Ne t’inquiète pas, Janeway. Tu vas bien te débrouiller. »

Kristopher était un officier extrêmement talentueux, qui donnait l’impression d’être très décontracté, mais qui ne manquait jamais rien. Elle avait un don enviable pour être capable de se familiariser rapidement avec des sujets extrêmement techniques, idéal pour un directeur scientifique, qui se retrouve souvent devant offrir des conseils d’experts dans des domaines bien au-delà de ses spécialités. Le domaine d’étude de Kristopher était la xénoagronomie durable. Elle avait grandi sur Mars, sur l’une des colonies terraformées, et avait donc eu une expérience précoce de l’expérimentation de cultures poussant dans des circonstances moins que propices. À ce stade de sa carrière, de nombreux mondes de colonies avaient bénéficié de divers progrès techniques qu’elle avait réalisés en science du sol. Ma mère, apprenant que je servirais sous elle, était incroyablement excitée. J’avais été chargé d’obtenir des conseils sur un nouvel hybride de roses qu’elle essayait de cultiver. Kristopher, à son tour, était ravie de découvrir que ma mère était cette Gretchen Williams: elle avait, m’a-t-elle dit, été inspirée dans son domaine par une rencontre précoce avec ses histoires pour Les aventures de Flotter. (Je dois dire que je pensais que ce serait le nom de mon père qui m’avait précédé lors de ma première publication sur Starfleet, pas celui de ma mère.)

Flora Kristopher était un excellent mentor à ce stade de ma carrière. Elle était patiente avec les erreurs nées de l’inexpérience, dure avec les erreurs nées de la négligence et plus que d’habitude capable de repérer la différence. La seule façon de se mettre de son côté était de souligner le déterminisme nominatif de son prénom. Ma parole, elle détestait ça. Elle a dû l’entendre presque tous les jours de sa vie d’adulte. Je suis éternellement reconnaissant qu’un autre nouvel enseigne ait commis cette erreur avant moi. Je n’ai jamais vu un jeune homme aussi bien coupé à la taille. Sous la direction de Kristopher, j’ai prospéré et j’ai commencé à gagner en confiance – ce qui, après tout, est exactement ce dont un officier nouvellement créé a besoin à ce stade de sa carrière. Je pensais constamment à elle quand j’avais mon propre personnel subalterne, quand j’essayais d’inculquer ce même genre de confiance: faire confiance à leur jugement mais toujours avoir un plan de secours au cas où leur inexpérience les laisserait tomber.

J’ai eu la chance aussi de bien m’entendre avec mon commandant. Le capitaine Owen Paris avait une réputation de rigidité au sein du service, mais lui et moi nous sommes entendus immédiatement. Nous venions tous les deux de familles qui vivaient à Starfleet depuis des générations, et cette culture commune a facilité notre relation dès le départ. Moi aussi, je peux être rigide à ma manière, et la discipline de son navire convenait à ma nature. Je sais que mon père le respectait énormément et j’en ai suivi mon exemple. Il manquait beaucoup d’humour, mais il faisait avancer les choses. Ce fut un plaisir de servir sous ses ordres, et je lui ai personnellement été reconnaissant pour ses nombreuses gentillesse au fil des ans, notamment dans le barrage routier que j’ai frappé au cours de ma deuxième année, mais aussi dans sa défense du projet Pathfinder qui a permis Voyageur pour établir le contact avec Starfleet.

Mes six premiers mois sur le Al-Batani ont été, globalement, un succès. Une demi-douzaine de nouveaux membres du personnel étaient venus à bord en même temps, et nous avons formé un groupe très uni. L’un de nos numéros – un Vulcain nommé T’Nat – avait été capitaine de l’équipe Velocity à l’Académie et nous avait persuadés de former une ligue junior avec certains des lieutenants juniors. Je n’avais pas joué le jeu à l’Académie, mais j’étais toujours prêt pour un nouveau défi physique, alors j’ai accepté de l’essayer. Je l’ai pris immédiatement; cela a comblé un vide en forme de tennis dans ma vie. Le jeu est devenu populaire sur tout le navire, ce qui a conduit certains des officiers les plus hauts gradés à former leur propre ligue. Flora Kristopher y a joué un rôle déterminant, et le premier officier, le commandant Shulie Weiss, l’a également rejoint. Le capitaine garda ses distances élevées. Le défi inévitable a été offert, que nous, officiers subalternes avons accepté avec empressement: nous n’aurions certainement aucun mal à vaincre ce que nous appelions joyeusement nos «anciens». Eh bien, c’est là que j’ai appris que Velocity est autant une question d’esprit et de ruse que de vitesse et d’agilité. Je ne dirai pas que nous avons été battus, mais… d’accord, nous avons été battus. Je n’ai jamais vu un ensemble plus triomphant d’officiers supérieurs. Paris est venu et a décerné un trophée qu’il avait organisé pour l’occasion, et nous, officiers subalternes, avons juré de nous venger. Nous ne l’avons jamais fait pendant que j’étais dans l’équipe.

Entre cela et notre mission d’enquête, qui a énormément élargi mes connaissances scientifiques et mes compétences pratiques, j’ai eu une vie agréable et stimulante. Je me considère chanceux d’être entré dans Starfleet pendant cette période. Les escarmouches à la frontière avec les Cardassiens se sont poursuivies, mais il nous restait encore du temps et de l’espace pour profiter de quelque chose de l’ancien Starfleet, lorsque les navires étaient principalement dédiés à l’exploration, et nous avons pu poursuivre notre objectif principal en tant qu’individus, consacrant nos énergies en beaucoup à notre propre avancement personnel quant à la protection de la Fédération. Je savais qu’au fond de notre esprit, nous craignions tous qu’un conflit plus vaste ne se profile – même une guerre pure et simple – et nous étions résolus à saisir la situation. En parlant à des officiers plus jeunes que moi, qui sont devenus majeurs juste avant et pendant la guerre du Dominion, je sais qu’ils ont vécu une expérience très différente lors de leurs premières affectations. Ils étaient directement dans le vif du sujet. Même après la fin de la guerre du Dominion, il y a eu un dur travail de reconstruction et moins de temps pour jouer. J’ai la chance d’avoir été sur un navire comme celui-ci. J’ai apprécié mon travail; J’ai apprécié mon temps libre; Je faisais de bonnes amitiés et je gagnais les éloges de mes supérieurs non seulement pour mon travail, mais aussi pour ma gestion de diverses situations qui étaient destinées à me préparer au commandement. J’ai été satisfait de ma performance. Le seul risque était que je commence, peut-être, à devenir un peu arrogant, mais Starfleet a ses propres mesures correctives pour ce genre de choses, comme j’allais le découvrir.

« L’Autobiographie de Kathryn Janeway » est maintenant disponible sur Titan Books.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.