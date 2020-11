La première fanfare LGBT + se produit au défilé de Thanksgiving de Macy

La fanfare du corps lesbien et gay Big Apple se produit en tant que groupes de célébrités et de performances répétant à Herald Square en préparation du 94e défilé annuel de la fête de Thanksgiving de Macy le 23 novembre 2020 à New York. (Eugene Gologursky / pour Macy’s, Inc.)

Le défilé du jour de Thanksgiving de Macy se déroule depuis 96 ans, mais 2020 a vu la toute première représentation d’une fanfare entièrement LGBT +. Le Corps des lesbiennes et des gays de la Big Apple (LGBAC) a été formé en 1979, une décennie après le soulèvement de Stonewall, et postule depuis des années pour participer au défilé de New York. Cependant, cette année, en raison de la pandémie COVID-19, les organisateurs de la Parade de Thanksgiving de Macy ont pris la décision de limiter le nombre de participants et de ne sélectionner que des groupes locaux de New York et de la région des trois États pour se produire. Les restrictions signifiaient que les LGBAC ont enfin eu la chance de se produire dans le défilé, regardé par plus de 20 millions de personnes à travers le pays, avec un membre du groupe décrivant cette opportunité comme une «liste de choses à faire». Le groupe entièrement queer a interprété «Dancing Queen» d’ABBA. .@LGBAC jouer le tube d’ABBA « Dancing Queen » et passer le temps de leur vie au #MacysParade ❤️️🧡💛💚💙💜 pic.twitter.com/TTXTW3tp11 – Macy’s (@Macys) 26 novembre 2020 La directrice artistique de la fanfare, Marita Begley, a déclaré NBC New York: « Il y a des familles en Amérique centrale, dans tout le pays, qui vont voir cela et cela va donner de l’espoir aux jeunes qui remettent en question leur sexualité, leur sexe. A lire : Le pasteur de Trump chante aux anges pour cimenter sa réélection Le membre fondateur du groupe, Joe Avena, a ajouté: «Les gens verront que nous faisons partie d’eux, que nous faisons partie de leur vie et de ce qu’ils aiment.» Begley, qui a rejoint la fanfare LGBT + dans les années 1980, a décrit la marque de «militantisme tranquille» des LGBAC dans une interview avec L’Atlantique. Elle a déclaré: «Nous étions des militants discrets. Personne n’inviterait ACT UP à leur défilé. Mais les petites villes invitaient les Lesbian and Gay Big Apple Corps à défiler dans leur défilé du 4 juillet. Begley a décrit sa participation à des défilés locaux et la façon dont les spectateurs se rendraient lentement compte que la fanfare comptait tous les membres LGBT +. Certains, a-t-elle dit, baisseraient le pouce, mais d’autres n’arrêtaient pas de applaudir. Elle a dit: «C’était presque subversif d’utiliser le plus maman-et-pomme-tarte, tout-américain des médiums, la fanfare, pour ouvrir les esprits. Ça l’est vraiment. »

