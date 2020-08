La première et nouvelle Fiat 500 a déjà quitté la chaîne de production. Apprendre à le connaitre

Quand le nouveau Fiat 500 arrivant sur le marché en octobre prochain, nous en aurons en fait deux 500 en marketing. Celui que nous connaissons tous et vend depuis 2007 – et cette année a remporté une nouvelle variante hybride doux – et un vraiment nouveau et exclusivement électrique.

Les deux sont appelés 500, mais ce ne sont pas deux versions de la même voiture. La nouvelle Fiat 500, malgré les contours identiques, est un véhicule complètement différent, de plus grandes dimensions, avec des éléments de style différencié, et un intérieur 100% neuf, renforcé par de nombreux autres arguments technologiques.

Jusqu’à présent, il était disponible en pré-réservation, dans ses versions spéciales de lancement «La Prima», à la fois dans la version Cabrio, qui est épuisée, ainsi que fermée (berline). La période de pré-réservation a quant à elle fait place au début, aujourd’hui, des commandes de la version berline «La Prima».

La nouvelle Fiat 500

Exclusivement électrique, la nouvelle Fiat 500 est dotée d’un moteur électrique d’une puissance de 118 ch, qui permet d’atteindre 100 km / h en 9,0s et une vitesse maximale limitée à 150 km / h.

L’énergie électrique nécessaire provient d’une batterie lithium-ion de 42 kWh qui garantit 320 km d’autonomie (WLTP) et peut aller jusqu’à Environ 458 km dans un circuit urbain.

Pour le recharger, le nouveau modèle accepte de charger en DC (courant continu) jusqu’à 85 kW, ce qui lui permet de recevoir en cinq minutes suffisamment d’énergie pour parcourir 50 km. Lors d’une charge rapide, il faut 35 minutes pour charger jusqu’à 80% de la batterie.

L’un des plus grands points forts, en plus d’être 100% électrique, sont ses arguments technologiques. Dans cette édition spéciale “La Prima” la nouvelle Fiat 500 est livrée avec une conduite autonome de niveau 2, le premier citadin à l’autoriser. Il comprend également un freinage d’urgence automatique, des caméras avant et arrière haute résolution, des capteurs d’éclairage et anti-éblouissement automatiques, ainsi que des capteurs à 360 °.

Enfin, la nouvelle 500 est le premier modèle Fiat à intégrer le nouveau système d’infodivertissement UConnect 5, accessible via un écran tactile de 10,25 ″ ou par commandes vocales, avec un tableau de bord numérique (Full TFT 7 ″) ). Il apporte également Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que des services connectés supplémentaires.

Premier à quitter la chaîne de production

La production de la nouvelle Fiat 500 a déjà commencé, avec la première unité à quitter la chaîne de production qui sera présentée, en vidéo, par Olivier François, le président de Fiat:

«En règle générale, nous faisons le premier tour de piste sur un nouveau modèle avec les caméras éteintes. Mais pour le New 500, j’ai décidé de vous emmener avec moi! La première Essai routier de la Nouvelle Fiat 500 est un moment très spécial et aussi un peu magique. Une «vision» qui devient réalité. Un travail d’équipe qui se matérialise. Mais, honnêtement, c’est aussi un moment très exigeant »

Une occasion aussi de connaître, plus en détail, certaines des caractéristiques du nouveau modèle, notamment de son intérieur beaucoup plus technologique.

