La première en 2022 : Netflix a annulé l’une des séries préférées des abonnés

Il a été confirmé que la plate-forme avait mis un terme brutal à l’un des contenus les mieux notés par les utilisateurs. Sachez ce que c’est !

©NetflixLa première en 2022 : Netflix a annulé l’une des séries préférées des abonnés.

Une nouvelle année a commencé pour Netflix et il maintient le défi de continuer à être le service de streaming le plus demandé au monde aujourd’hui, face à la forte concurrence d’Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max et les autres. C’est pourquoi, semaine après semaine, ils offrent le meilleur pour leur excellent catalogue de contenu, même s’ils doivent également donner de mauvaises nouvelles, telles que la première annulation de l’année.

2021 a été un succès en termes de titres qui ont fait leurs débuts, mais il a également laissé de multiples projets qui se sont terminés au milieu de son histoire. De janvier à décembre, les utilisateurs ont licencié Monarque, L’héritage de Jupiter, Hit & Run, Cowboy Bebop Oui Julie et les fantômes, entre autres. Cela s’explique par diverses raisons : manque d’audience dans ses 28 premiers jours, problèmes de budget et, à certaines occasions, mauvais accueil du public et de la critique. Pour l’un d’eux, il a été décidé de ne pas poursuivre Gentifié.

+ Première annulation de Netflix en 2022

Au cours des dernières heures, la nouvelle négative a été annoncée pour une grande partie des abonnés. Selon Le journaliste hollywoodien, Netflix a décidé d’annuler la série après deux saisons. Cette comédie de 18 épisodes au total, sortie mondialement en février 2020, est devenu un favori des abonnés avec un score de 4,4/5 sur Metacritic et 7,5/10 sur IMDb., en plus du 96 % d’approbation de Rotten Tomatoes, il s’agissait donc de une fiction populaire et de bonne qualité.

Malgré le bon accueil des spectateurs, les reportages ont assuré que la raison de son annulation est due au fait que ni dans sa première ni dans sa deuxième livraison il ne faisait partie des 10 contenus les plus consultés au moment de son lancement. son créateur, Linda Yvette ChávezIl a déclaré sur son Twitter : « Dans un monde où l’art révolutionnaire est marchandisé, nous devons repenser la façon dont nous le valorisons ». Continu: « Les métriques et les algorithmes ne mesureront jamais le véritable impact de ce que nous avons fait ici. … Nous ne verrons peut-être jamais à quel point le travail va en profondeur ou jusqu’où il va, quelles graines nous plantons pour le changement dans le monde, mais nous faisons le travail de toute façon ».

De quoi s’agissait-il? Synopsis officiel : « Gentefied est une comédie dramatique épisodique d’une demi-heure créée par deux écrivains chicanos de première génération suite au succès de » Gente-fied: The Digital Series « à Sundance en 2017. Dans cette série bilingue sans restriction sur la famille, communauté, l’amour latino et un sentiment inquiétant de déplacement, trois cousins ​​mexico-américains tentent de réaliser le rêve américain, alors même que ce rêve menace tout ce qui leur tient le plus à cœur : leur quartier, leur grand-père immigré et la taqueria familiale ».

