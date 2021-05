La première ébauche du script de «Tomb Raider 2» est déjà terminée

Eleaf Box amnis 2 - Eleaf Couleur : Vert - Vert

Box Amnis 2Après l'iStick Amnis, Eleaf dévoile la box Amnis 2 !Si la première Amnis était déjà compacte, la box Amnis 2 l'est tout autant mais arbore en plus un design brillant et élégant ! Dotée de dimensions de 70 x 30 x 19,5 mm pour 84 g, l'Amnis se veut discrète et ergonomique. Elle saura ainsi se faire oublier dans une poche ou un sac pour vous accompagner facilement au quotidien.Compact mais performanteAu delà de ses 1100 mAh d'autonomie, cette box Amnis 2 propose aussi plusieurs modes de puissance allant de Low Power à Max Power. Elle dispose également du mode ByPass et de nombreuses protections comme la sécurité anti courts-circuits ou anti basses tensions.Une led intégréeLa box Amnis 2 intègre une batterie avec une très bonne capacité de 1100mAh. En fonction de la puissance utilisée, la box pourra tenir toute une journée sans rechargement. Une petite LED sur le bouton fire vous indiquera la charge restante :Verte : entre 100 et 60% de charge restanteBleue : entre 60 et 20% de charge restanteRouge : charge en-dessous de 20%, il faut recharger.Un chipset simple d'utilisationPour simplifier les réglages, la box Amnis 2 se dote d'une détection automatique de la résistance installée et adapte les niveaux de puissances jusqu'à 23 watts max en fonction de cette dernière. Ainsi, pas de risque de brûler votre résistance en cas de mauvaise manipulation. La box propose une puissance Max, High, Medium, Low et le mode Bypass qui ajuste la puissance idéale. Un appui sur le bouton de réglage latéral est nécessaire pour passer d'une puissance à l'autre.Contenu du packBox amnis 2Tour du coupCâble micro-USB Type-CNotice - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.