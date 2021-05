La première ébauche de Tomb Raider 2 est terminée, l’écrivain révèle un titre possible

Misha Green a terminé la première ébauche de Tomb Raider 2, nous rapprochant de la sortie de la suite à venir. Connu pour la création et la réalisation de la célèbre série HBO Pays de Lovecraft, Embarquement vert Tomb Raider 2 plus tôt cette année pour servir à la fois d’écrivain et de réalisateur du nouveau film. Après avoir passé plusieurs mois à rédiger l’histoire, Green a révélé vendredi la page de couverture sur Twitter, révélant que le premier brouillon était maintenant dans la boîte. Le titre possible est également révélé: Tomb Raider: Obsidienne.

Encore un long voyage vers la production. Le titre n’est même pas approuvé. ????????

Mais la première ébauche est terminée !!! ???????????? #Tomb Raiderpic.twitter.com/wrKVUubM6I – Misha Green (@MishaGreen) 14 mai 2021

« Encore un long voyage vers la production, » Misha Green dit dans le tweet. « Le titre n’est même pas approuvé. Mais le premier brouillon est terminé !!! »

Roar Uthaug a réalisé le premier Tomb Raider, qui a été écrit par Geneva Robertson-Dworet et Alastair Siddons. Alicia Vikander joue dans le film en tant que Lara Croft, une aventurière qui se lance dans un périlleux voyage pour résoudre le mystère de la disparition de son père. Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu et Kristin Scott Thomas ont également joué. Il n’a pas fonctionné aussi bien que prévu au studio, mais Warner Bros. voyait encore suffisamment de potentiel dans une suite pour lancer les dés avec un nouveau cinéaste.

L’année dernière, Vikander a déclaré que Tomb Raider 2 devait initialement commencer la production en 2020, mais la pandémie a retardé indéfiniment la suite. Peut-être que tout était pour le mieux, car Green n’a embarqué dans le projet qu’au début de cette année. En octobre, Vikander a suggéré que le nouvel objectif était de commencer à tourner en 2021, et donc tant que les pouvoirs en place sont satisfaits du scénario de Green, il y a de fortes chances que cela se produise.

« Le plan était pour nous de commencer à en faire un cette année, bien sûr en raison de la situation, c’est maintenant très différent. Nous sommes toujours en discussion à ce sujet, donc j’espère que nous pourrons probablement y arriver l’année prochaine », a expliqué Vikander.

Lara Croft a également été jouée par Angelina Jolie dans le précédent Tomb Raider films. Dans une autre interview précédente avec NME, Vikander a exprimé son désir de voir Jolie venir Tomb Raider 2 pour une apparition spéciale comme un moyen de reconnaître l’autre série de films. Rien n’indique pour le moment qu’un caméo de Jolie se produira, en particulier avec le script qui n’a pas encore été officiellement approuvé, mais ce serait certainement un moment amusant.

« Cela ne me dérangerait pas! J’adore Angelina, donc nous verrons », a déclaré Vikander. « Nous devrions vraiment demander. »

En attendant, Vikander peut être vu dans un rôle principal aux côtés de Dev Patel, Joel Edgerton et Sarita Choudhury dans la prochaine aventure fantastique de David Lowery Le chevalier vert. Il suit le neveu du roi Arthur (Sean Harris), Sir Gawain (Patel), qui se lance dans une quête pour affronter le mystérieux inconnu à la peau verte. Ce film sortira le 30 juillet 2021.

Tomb Raider 2 (ou éventuellement Tomb Raider: Obsidienne) n’a pas encore de date de sortie officielle, et comme Green le suggère, nous pourrions encore être loin avant même que les caméras commencent à tourner. Graham King produit la suite via GK Films aux côtés d’Elizabeth Cantillon via The Cantillon Company. Aucun membre de la distribution n’a été révélé après le retour de Vikander. Cette nouvelle nous vient de Misha Green sur Twitter.

Sujets: Tomb Raider 2, Tomb Raider