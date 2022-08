La première démo de gameplay du jeu de tir à la première personne du Dr Disrespect, « Deadrop », est sortie

Guy « Dr. Disrespect » Beam, un streamer américain bien connu, a formé le studio de développement Midnight Society, qui vient de dévoiler la première personne tireurDeaddrople jeu de. Le Dr Disrespect, ancien chef d’une nouvelle société de la Midnight Society, a révélé un nouveau jeu.

Le nom et l’emblème des jeux ont été dévoilés vendredi devant un public distingué lors d’un événement en direct à Los Angeles. Ceux-ci sont principalement basés sur les fans d’affaires et d’esports. La possibilité de jouer le jeu et de participer à l’action a ajouté à l’efficacité de la présentation.

Sur le site officiel de la Midnight Society, les détenteurs du Midnight Society Access Pass peuvent désormais télécharger un bref aperçu de Deadrop. Midnight Society a une équipe talentueuse derrière eux, mais ils n’ont pas encore établi de date de sortie pour Deadrop.

Les utilisateurs vérifiés ont rendu l’instantané initial du jeu accessible au téléchargement. Il demande aux sujets de test d’évaluer la zone de départ et la première arme créée pour le jeu, comme il l’avait précédemment prévu. La stratégie de l’équipe pour impliquer le public dans le développement du projet comprendra la sortie de ces prototypes jouables toutes les six semaines.

Utilisant des mécanismes de jeux d’évasion, de tireurs d’arène et de batailles royales, Deadrop est un projet PvPvE verticalement compétitif.

Skins et Syns seront les deux factions du jeu. Le gameplay sera similaire aux raids dans Hunt: Showdown ou Escape from Tarkov et obligera les joueurs à s’engager dans des combats pour les ressources et l’équipement. Le projet se situe dans la région des états raffineurs constitués.

Là, des produits chimiques et des polluants sont utilisés pour générer le concentré (drogue) « Space Dust », qui est ensuite vendu à la population dépendante et attire les factions.

Pour « travailler avec eux pour lancer leur titre de jeu idéal », le studio vise officiellement à s’associer à un petit groupe d’influenceurs importants.

Faites preuve de mépris envers Quinn DelHoyo, le directeur créatif de Midnight Social, et Robert Bowling, le chef du studio.