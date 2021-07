La première décision professionnelle de Manu Ríos après le succès d’Elite

La quatrième saison d’Elite sur Netflix était loin d’être passée inaperçue. En plus des bons niveaux d’audience qu’il avait, le drame pour adolescents espagnol était une tendance pour certaines de ses scènes controversées et pour des personnages qui ont fait sensation. L’un d’eux était Patrick Blanc, dont l’acteur Manu Ríos est devenu une star internationale à sa sortie. Maintenant de grands projets vous attendent. Sachez où vous pouvez poursuivre sa carrière !

Le joueur de 22 ans a misé gros en participant à la série jeunesse et il ne s’était pas trompé. Il a choisi d’agir au lieu de poursuivre son chemin dans la musique et en peu de temps, il a vu les résultats. Seulement en ce qui concerne les réseaux sociaux, Il est passé de 5,6 millions d’abonnés sur Instagram à 9,1 aujourd’hui. Une bestialité.







Ríos a été l’un des moments forts de la saison quatre et a été félicité pour une performance où il a dû faire des scènes de sexe ludiques avec Aaron Piper et Omar Ayuso. Un sondage Spoiler avec plus d’un millier d’électeurs a révélé que 78% étaient « charme » la participation du jeune homme à la série.

Manu Ríos sera-t-il dans la saison Elite 5 ?

Mais avant de prendre des vacances car après l’événement que voulait dire Elite, il a été vu à Ibiza en train de faire la fête avec ses compagnons Carla Diaz et Martina Cariddi. A son retour, l’artiste a déjà repris le travail car début juillet partagé sur TikTok qu’il est déjà en train de filmer pour la saison 5 de l’émission. Sa première décision a été de revenir sur l’épreuve espagnole.

En outre, Ces dernières semaines, il a conclu de nouveaux accords avec des marques pour poursuivre sa carrière de mannequin. De cette façon, Manu poursuivra sa carrière avec le drame pour adolescents au moins jusqu’en 2022 lors de la sortie de nouveaux épisodes.