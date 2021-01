La première de WandaVision sur Disney + comprendra les deux premiers épisodes

Les deux premiers épisodes de WandaVision sera présenté en première le 15 janvier. Disney + et Marvel Studios ont confirmé la nouvelle ce matin après des spéculations sur la stratégie de sortie. La série lancera officiellement la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel et c’est la première version depuis la sortie de 2019 de Spider-Man: loin de chez soi. Les fans étaient censés voir la version autonome Veuve noire film et Éternels en 2020, avec Le faucon et le soldat de l’hiver. Cependant, la crise de santé publique a empêché ces communiqués de sortir à temps.

Disney + a publié ce matin une déclaration sur le prochain WandaVision première qui dit: « Les 2 premiers épisodes seront diffusés sur Disney + le vendredi 15 janvier. L’épisode 3 débutera le vendredi 22 janvier ». Alors que les fans de MCU auront droit à deux épisodes pour se familiariser avec la nouvelle série, elle reviendra à un programme traditionnel d’un épisode par semaine. Certains fans souhaitent que Disney + publie tout en même temps comme le fait Netflix, mais il y a beaucoup de fans qui aiment avoir quelque chose à espérer chaque semaine.

The Mandalorian prouvé que Disney + peut déployer une série télévisée à succès. Maintenant, les choses pourraient devenir encore plus grandes avec l’introduction de tout nouveau contenu MCU sur le petit écran. WandaVision ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu de Marvel Studios avec ses éléments de sitcom télévisés classiques. En surface, cela semble léger et peut-être un peu idiot, mais il y a des nuances claires et sombres qui se cachent juste sous la surface. Quelque chose de sinistre va briser le bonheur romantique qui a été tease dans le matériel promotionnel.

Marvel Studios ‘ WandaVision mélange le style des sitcoms classiques avec le MCU dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), deux êtres super puissants vivant leur vie de banlieue idéale, commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. Un clip récemment publié de la série tease que les deux super-héros ne sont pas vraiment sûrs de ce qui se passe dans la réalité. Disney + dit: « la série est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision – deux êtres super puissants vivant des vies de banlieue idéalisées – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. »

WandaVision lance une toute nouvelle branche de projets pour Marvel Studios que les fans attendent depuis des années. Le faucon et le soldat de l’hiver est le suivant, avec Loki venir juste derrière. En parlant de Loki, Disney + et Marvel Studios développent déjà une deuxième saison pour God of Mischief de Tom Hiddleston. À partir de là, le MCU va se diversifier encore plus avec Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk, Chevalier de la lune, Et qu’est-ce qui se passerait si…?, et plus. Disney + sera en mesure de raconter des histoires plus en profondeur qui devraient pouvoir refléter la narration de bandes dessinées de manière plus précise. Pendant que nous attendons WandaVision, vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel de Disney + pour vous inscrire à un abonnement.

