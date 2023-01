La première de The Last of Us marque le deuxième plus grand début de série de HBO depuis 2010

La nouvelle série de HBO Le dernier d’entre nous est basé sur le jeu vidéo post-apocalyptique éponyme universellement acclamé de 2013 qui suit l’histoire de Joel, un survivant et passeur endurci, et d’Ellie, une jeune fille immunisée contre une épidémie d’infection de type zombie qui a décimé les États-Unis. La série a été très attendue par les partisans de longue date de la franchise de jeux vidéo, dont beaucoup sont ravis que le rendu en direct fasse enfin ses débuts à la télévision. Le dernier d’entre nous La série est entrée dans l’histoire avec sa première le dimanche devenant le deuxième plus grand début de série de HBO depuis 2010, selon The Wrap.

Selon Nielsen et des données de première partie, Le dernier d’entre nous’ La première a attiré 4,7 millions de téléspectateurs sur HBO et sa plateforme de streaming gratuite dimanche soir, assurant la deuxième plus grande première de HBO à ce jour. Une première de cette ampleur n’a pas eu lieu depuis le lancement en 2010 de Boardwalk Empire. Les débuts astronomiques viennent en deuxième position Jeu des trônes successeur, Maison du Dragon. De plus, les débuts de la série étaient presque le double L’euphorie première de la saison 2, un autre original de HBO acclamé et préféré des fans. Compte tenu de la participation remarquable des Le dernier d’entre nous’ débuts, le spectacle se dirige dans la bonne direction pour devenir l’un des piliers de HBO.

Pedro Pascal et Bella Ramsey sont à la tête de la série naissante, représentant respectivement Joel Miller et Ellie. Le co-créateur Craig Mazin a félicité Pascal et Ramsey pour la chimie naturelle du duo, qui est au cœur de la série post-apocalyptique. Pour compléter le casting principal, Gabriel Luna en tant que frère cadet de Joel et ancien soldat Tommy, Anna Torv en tant que contrebandier et survivante endurcie Tess, et Merle Dandridge, qui reprend son rôle du jeu vidéo en tant que chef de la résistance Marlene. La série est co-écrite et produite par Mazin et le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann. Les autres producteurs exécutifs incluent Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan et Rose Lam.





The Last of Us relance le marché de l’adaptation de jeux vidéo en direct

Sony

Les adaptations de jeux vidéo en direct ont obtenu un bilan abominable dans l’industrie cinématographique au fil des ans. Dès le début des années 2000 Lara Croft Tomb Raider franchise au plus récemment sorti Inexploré, ces interprétations n’ont pas été bien accueillies par les joueurs ou les critiques, principalement en raison d’un écart par rapport au matériel source et d’une narration aléatoire et sous-développée. Contrairement à ses homologues d’adaptations de jeux vidéo, Le dernier d’entre nous a reçu un accueil élogieux de la part de fervents adeptes de la franchise et des critiques.

Avant sa sortie, les critiques ont déclaré que la série dystopique de survie était l’une des meilleures adaptations de jeux vidéo jamais réalisées. De nombreux critiques ont prophétisé que l’original de HBO pourrait briser la malédiction de l’adaptation du jeu vidéo, revitalisant un genre qui a été en proie à de mauvaises interprétations en direct. Le secret derrière Le dernier d’entre nous’ le succès vient des performances stellaires de Pascal et Ramsey et du dévouement de la série au matériel source.

« Notre objectif était simplement de faire la meilleure adaptation possible de cette histoire bien-aimée pour un public aussi large que possible », ont déclaré Mazin et Druckmann dans un communiqué à The Wrap. « Nous sommes ravis de voir combien de fans, anciens et nouveaux, ont accueilli The Last of Us dans leurs maisons et leurs cœurs. » Le président-directeur général de HBO et HBO Max Content, Casey Bloys, a fait écho à la déclaration du couple sur le succès de la série. « Nous sommes ravis de voir les fans de la série et du jeu découvrir cette histoire emblématique d’une nouvelle manière, et nous leur exprimons notre gratitude pour avoir contribué à en faire un succès. Félicitations à Craig, Neil et aux brillants acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour donner vie à ce spectacle. Nous attendons avec impatience que les fans du monde entier profitent du reste de la saison.

Le dernier d’entre nous est diffusé chaque semaine sur HBO le dimanche à 21 h HE et est disponible en streaming sur HBO Max.