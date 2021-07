La première de Stranger Things 4 ne sera pas en 2021

Beat That! - Le Jeu Délirant des Défis Déjantés - 160 Défis à Relever en Famille ou Entre Amis - Nouveau Jeu d'Ambiance pour Enfants et Adultes

LE JEU LE PLUS DÉJANTÉ AU MONDE - Préparez-vous à lancer, rattraper, empiler, retourner, catapulter, rouler, sauter et souffler pour sortir gagnant du jeu d'ambiance le plus délirant au monde ! PALPITANT ET RYTHMÉ - Accumulez le plus de points possible en pariant sur votre capacité à réussir une série de défis insolites qui mettront vos compétences à rude épreuve ! 160 DÉFIS HILARANTS - Tous les joueurs relèvent les mêmes défis, alors soyez prêts à vous engager dans une bataille fantastique qui couronnera le joueur le plus habile ! UN JEU POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES - Avec sa grande variété de défis aussi amusants que farfelus, ce jeu de société amusera les enfants (dès 9 ans) comme les adultes ! De 2 à 8 joueurs, en famille ou entre amis, embarquez dans une partie déjantée ! DES RÈGLES SIMPLES, DES HEURES DE DIVERTISSEMENT - Les règles sont simples et permettent une immersion immédiate dans l'univers totalement hilarant de Beat That!