La première de Stranger Things 4 ne sera pas dispo en 2021

Depuis sa création en 2016, Stranger Things est devenu l’une des séries les plus importantes du service de streaming Netflix ayant une popularité inimaginable. Jusqu’à présent, nous avons trois saisons disponibles, en attendant le trimestre, Quoi dans les plans il était prévu pour ce 2021, mais tout indique que cela n’arrivera pas. Quand cela va arriver?

Le 4e volet du spectacle créé par les frères Duffer est actuellement en plein tournage, après avoir reprogrammé son démarrage à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Coronavirus. Une fois les enregistrements commencés, certaines photos et vidéos des lieux ont été divulguées, mais au milieu, elles avaient une nouvelle suspension. Ils sont revenus sur le plateau en février, puis il a été confirmé que le tournage se terminerait en août..

En ce moment, des millions de fans ont deux aperçus. Dans le premier, lancé au milieu de l’année dernière, il nous a fait comprendre que Jim Hopper est vivant en tant que prisonnier en Russie, tandis que la seconde nous a donné un nouveau regard sur le retour de la Dr Martin Brenner. Là, nous voyons « Papa » dans l’emblématique laboratoire Hawkins avec d’autres enfants qui semblent être des expériences, et on t’entend parler d’Eleven, qui est dans une pièce.

Les seuls détails que nous connaissons, c’est que ce sera la saison la plus effrayante de toutes, selon les mots de Gaten Matarazzo. En outre, nous aurons de nouveaux visages dans le spectacle de la plateforme, comme les derniers annoncés : Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien et, le plus aimé des confirmés, Amybeth McNulty, étoile de Anne avec un E.

+ Quand débute la saison 4 de Stranger Things ?

Ce qui était prévu dès le premier instant par Netflix c’est qu’il est sorti mi-2021, mais tout laisse penser que arrivera en 2022. Il y a quelques mois, Finn wolfhard (Mike) a dit : « Il devrait sortir l’année prochaine., donnant un premier indice que ce ne sera pas cette année. Un autre facteur qui nous indique votre nouvelle date est que The Witcher 2 sortira en décembre, après avoir terminé le tournage en février, et Si Stranger Things termine son enregistrement en août, il n’y a pas de temps pour la post-production.