La première de la saison 6 de Rick et Morty obtient une date de diffusion au Royaume-Uni

Rick et Morty revient bientôt à la télévision et il y a de bonnes nouvelles pour les fans au Royaume-Uni lors de la première de la saison six.

La série primée aux Emmy Awards sur un scientifique de génie et son petit-fils a été lancée sur Adult Swim en 2013 et n’a cessé de se développer depuis.

45secondes.fr peut révéler en exclusivité que pour la toute première fois, les fans britanniques pourront regarder Rick et Morty en même temps que le public américain puisque l’E4 les montrera dans le cadre d’une diffusion simultanée mondiale.

Vous devrez être vraiment dévoué à le regarder dès sa sortie, avec de nouveaux épisodes tombant sur E4 à 4 heures du matin, mais cela pourrait être un prix à payer pour éviter tout spoil.

Si c’est juste un peu trop tôt le matin pour vous, les épisodes seront mis à disposition pour être visionnés sur le service de streaming All 4 et rediffusés le dimanche.

La saison 6 de Rick et Morty sera diffusée au Royaume-Uni en même temps qu’aux États-Unis. Crédit : Natation pour adultes

Karl Warner, responsable de la jeunesse et du numérique chez Channel 4, a expliqué à quel point c’était formidable que le Royaume-Uni Rick et Morty les fans pourraient enfin regarder la série dès sa sortie aux États-Unis.

Il a dit: « Rick et Morty est un énorme succès sur E4 et All 4 et nous sommes ravis de diffuser de nouveaux épisodes en même temps que les États-Unis pour la toute première fois.

« Pour tous ces fans inconditionnels, c’est une chance d’éviter les spoilers et de faire partie de la conversation mondiale en ligne. Nous avons hâte de voir comment tout cela se passera pour Rick et Morty. »

C’est vraiment une excellente nouvelle pour les fans britanniques que la première de la saison six et le reste des épisodes sortent en même temps, car cela aide également à éviter les spoilers potentiels qui pourraient révéler l’intrigue.

Avec une date de sortie le 5 septembre au Royaume-Uni, la saison six de Rick et Morty tombera un an après la fin explosive de la saison cinq.

Rick et Morty sont de retour dans un peu plus d’un mois. Crédit : Everett Collection Inc / Alamy Banque D’Images

La dernière fois que nous nous sommes arrêtés Rick et MortyEvil Morty venait de remporter une victoire majeure, franchissant la courbe centrale finie qui séparait les univers infinis dans lesquels Rick était l’être le plus intelligent de l’univers des univers infinis dans lesquels il ne l’était pas.

Morty s’est même vu offrir la possibilité de l’accompagner et de se libérer de Rick, mais il a finalement choisi de rester avec son grand-père.

Evil Morty a également détruit la Citadelle de Ricks et anéanti un grand nombre de corps de secours pour Rick et Morty, anéantissant peut-être les chances de Rick de sauter dans un nouveau corps s’il est tué.

En plus de tout cela, le pistolet portail de Rick semblait manquer de liquide à la fin de la saison cinq, ce qui pourrait avoir des conséquences pour la nouvelle saison.

Avec un peu plus d’un mois avant la sortie mondiale, il est temps pour Rick et Morty les fans pour être excités.