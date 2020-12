La première de la saison 5 de «  The Expanse  » nous rappelle ce qui fait la qualité, la science-fiction cérébrale

Si le service des fans ne fait pas flotter votre bateau, si vous n’êtes pas dérangé par la nostalgie et si l’adhésion au canon n’est pas la fin de l’existence, alors vous êtes probablement déjà un grand fan de « The Expanse » sur Vidéo Amazon Prime . Et nous pouvons vous dire que la cinquième saison est la meilleure à ce jour.

La nouvelle saison, qui a chuté le 16 décembre , marque un retour au top de la forme, qui n’a pas été vu – à notre avis – depuis la première saison.

Étant largué sans cérémonie par Syfy était probablement la meilleure chose qui aurait pu arriver à cette incroyable émission de science-fiction et heureusement maintenant, elle bénéficie de tous les avantages d’être créée par une société dominante mondiale comme Tyrell Amazon, y compris un joli gros budget pour maintenir le niveau élevé inégalé de conception de production incroyablement brillante. Ce spectacle est magnifique.

Il y a une puissante séquence d’ouverture et de pré-crédit qui nous rappelle presque immédiatement le ton de la série et nous voyons rapidement la cruauté de l’un des méchants de cette saison, Filip (Jasai Chase Owens) – fils de Marco Inaros (Keon Alexander) et Naomi Nagata (Dominique Tipper). Juste à la fin de la saison 4 , Inaros lance des astéroïdes recouverts de la technologie furtive martienne sur Terre en disant: « Ils ne le verront jamais venir. »

Nous récupérons 173 jours après qu’Inaros a lancé les astéroïdes, traquant « rock # 9 » avec un noyau de fer-nickel. Il passe le soleil, où la chaleur intense le fait se briser en fragments plus petits et il est bientôt détecté par le vaisseau scientifique UNS Hasami, près de Vénus. Ils s’intéressent à la roche parce que les astéroïdes ne figuraient sur aucune carte connue, et en tant que tels, ils semblent être une bizarrerie astronomique. Cependant, les scientifiques à bord ne peuvent pas comprendre pourquoi ils ont tant de difficulté à les suivre.

Soudain, l’UNS Hasami est embarqué et Filip et quelques-uns de ses partisans tiennent l’équipage sous la menace du fusil, exigeant de savoir ce que les scientifiques eux-mêmes savent sur le rocher, car ils ont pu le détecter après sa rupture. Les chercheurs remettent leur noyau de données, n’offrant aucune résistance, après quoi Filip et ses maraudeurs exécutent tous les scientifiques sans hésitation.

Dehors, dans l’espace à l’extérieur du navire, l’un de ses propres hommes se retrouve piégé en récupérant le tampon de communication. Sachant que les fragments d’astéroïdes sont entrants, il le laisse là en disant: «Mon père sera fier de ce que tu as fait. Et le UNS Hasami est détruit. Crédits d’ouverture du rouleau.

Filip et son père, Marco Inaros, promettent déjà d’être deux méchants impitoyables et amoureux de la haine dans la cinquième saison. (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Le Rocinante est à la gare de Tycho pour des réparations à long terme; Naomi parle à l’ingénieur en chef de Tycho Sakai (Bahia Watson, qui a joué May Ahearn dans quatre épisodes de la deuxième saison de « Star Trek: Discovery). Et encore une fois, nous entendons l’accent de Naomi changer d’Earther (dans ce cas, East London) à beaucoup plus lourd Belter et retour quand elle parle à Jim Holden (Steven Strait).

Il n’est pas passé inaperçu au cours des dernières saisons, mais aucune explication officielle n’a jamais été donnée et ce n’est même pas mentionné dans les livres. Nous ne pouvons que supposer que c’est une couche supplémentaire de nuance représentant une réponse subconsciente dont elle pourrait même ne pas être consciente lorsqu’elle parle à d’autres Belters. Cela fait parfois du tort.

Le niveau élevé de conception de production dans « The Expanse » signifie que nous aimons les stations spatiales et les bases lunaires. (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Étant sur Amazon Prime Video, le blasphème fait également un retour divertissant. Parfois, c’est totalement réaliste dans une scène et même l’améliore. D’autres fois, vous vous demandez si c’était vraiment nécessaire.

Fred Johnson (Chad L. Coleman) dit à Naomi que son fils est sur l’astéroïde Pallas et envisage de partir seul, malgré les objections de Holden. Et puis nous arrivons à ce qui est jusqu’à présent, la sous-intrigue la plus intéressante des premiers épisodes, le retour d’Amos Burton (Wes Chatham) sur Terre. Il est sur The Lazy Songbird, un ferry Belter en route vers la Lune. Il fait essentiellement du sac à dos, avec un sac de sport sur les épaules et partage de maigres chambres avec trois autres personnes. Toute cette pièce est un classique d’Amos et témoigne de la façon dont les écrivains et Wes Chatham le connaissent.

Amos partage la cabine avec deux jeunes Belters qui ne sont clairement pas aussi sages du monde. On frappe à la porte et deux Belters plus âgés, beaucoup plus suspects, entrent et essaient de faire payer aux plus jeunes passagers une «assurance voyage supplémentaire». Amos a fait le tour du pâté de maisons, il a réalisé de sérieux miles d’étoiles et il reconnaît une raquette de protection quand il la voit. Il les contre-menace et ils reculent, mais promettent une rétribution. Amos attrape une serviette et dit aux voyageurs aux pieds tendres qu’il va prendre une douche. Il sait exactement ce qui s’en vient et la salle de bain est à l’écart et toutes les affaires restantes peuvent être menées sans interruption. «Je déteste attendre», dit-il.

Bien qu’elle prétende être la journaliste « off the record », Monica Stuart utilise un implant d’enregistrement cybernétique. Vouloir. (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

Quatre lourds entrent dans les toilettes pendant qu’Amos se brosse les dents. « Je ne pouvais pas lâcher prise, coyo. Mauvais pour les affaires », dit le chef en arrivant à Amos avec un couteau. Coupe au noir. Après quelques secondes, nous coupons en arrière et voyons Amos, avec du sang coulant de sa bouche chanceler dans une cabine de douche et profiter de la sensation de gouttelettes d’eau sur son visage. Ensuite, au moyen d’un montage de flashbacks, nous assistons au combat qui a eu lieu, mais ce qui ajoute la touche finale à cette scène bien écrite, habilement dirigée et magnifiquement filmée, c’est le subtil crescendo de la musique d’orgue d’église, qui combiné avec le feu qui fait rage nous voir dans ses yeux, représente le niveau biblique de colère dont Amos dispose, à l’intérieur de lui, plus que probablement exacerbé par les événements des 12 derniers mois. J’espère de tout mon cœur que nous en verrons plus.

Holden rencontre la journaliste et cinéaste Monica Stuart (Anna Hopkins) dans un bar sur Tycho. (Elle a été chargée de filmer la vie de l’équipage du Rocinante lors de leur voyage vers le Ring en Saison 3 .) Elle dit que ses sources lui disent que malgré la déclaration officielle selon laquelle tous les échantillons de protomolécules ont été détruits, quelqu’un l’expérimente dans une installation secrète de la Ceinture.

Pendant ce temps, il semble qu’Alex Kamal (Cas Anvar) ait hérité du Razorback – L’ancienne pinasse de course de Julie Mao – et s’envole pour Mars pour faire amende honorable avec sa famille et rencontrer Bobbie Draper (Frankie Adams). Bobbie se fait passer pour un marchand d’armes clandestin, agissant sur les instructions de Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo) pour tenter de savoir qui fait le trafic d’armes militaires entre Mars et la Ceinture. Cependant, ses efforts ne donnent pas les pistes qu’elle espérait. Alex tente d’arranger les choses avec son ex-épouse, Talissa Kamal (Supinder Wraich) et son fils, Melas (Kaden May), mais cela ne se passe pas très bien et il a une lutte ascendante devant lui.

Regardons les faits en face, Amos Burton est notre personnage préféré et son parcours dans cette saison semble déjà incroyable. (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

De retour sur Tycho, Holden confronte Johnson à propos des rumeurs de protomolécules. Il ne le nie pas et le minimise simplement. Holden cependant, est furieux et lui joue une vidéo réalisée par l’équipe de recherche dirigée par le Dr Elvi Okoye (Lyndie Greenwood) qui expérimente l’artefact extraterrestre sur Ilus. Holden pense que les humains – les Terriens, les Martiens et les Belters – pourraient par inadvertance réveiller la race qui a tué les Constructeurs de l’Anneau.

Si vous vous souvenez, cet échantillon particulier de protomolécule a été prélevé par l’équipage du Rocinante dans un coffre-fort cryogénique du Anubis et caché dans un champ de débris dans l’épisode de la deuxième saison « Safe » (S02, E01). Puis plus tard, Naomi avoue à Holden qu’elle n’a jamais détruit l’échantillon et l’a donné à Fred Johnson dans « Caliban’s War » (S02, E13).

Amos arrive à Lovell City , La plus grande colonie de Luna et la capitale de facto. C’est la première fois que nous voyons cela dans l’émission de télévision et comme vous vous en doutez, c’est magnifique. L’une des nombreuses raisons pour lesquelles les deux premières saisons sont si bonnes est la conception de la production. Les premiers éléments de l’histoire qui se déroulent sur Eros et en particulier sur Cérès, dépeignent magnifiquement l’environnement, les conditions de vie et les épreuves qui doivent être endurées. Il est immédiatement accueilli par deux sbires qui l’escortent au bureau d’Avasarala. Ce qui suit est un échange extrêmement divertissant entre les deux personnages tout aussi forts. Avasarala est intéressé par sa visite sur Terre, alors il lui dit que c’est pour régler les affaires d’un ami décédé récemment. Et c’est tout ce que son interrogatoire porte, donc nous en saurons sans doute plus sur son intérêt pour les activités d’Amos plus tard. Se pourrait-il qu’elle cherche à utiliser son ensemble spécial de compétences plus tard?

Le prochain astéroïde armé est destiné à frapper la Terre, à 40 km de la pointe la plus occidentale de l’Afrique, dans 12 jours. (Crédit d’image: Amazon Prime Video)

L’amiral Delgado de l’ONU (Michael Irby) partage des informations alarmantes avec Avasarala qui suggèrent qu’un acte criminel pourrait être impliqué dans la destruction de l’UNS Hasami, mais les preuves sont encore fragmentaires à ce stade.

La dernière minute de cet épisode exceptionnel de la première de la saison est un montage sur l’audio d’une vidéo qu’Avasarala regarde dans son bureau d’une manifestation de l’OPA. Nous voyons Alex regarder tristement tous les espaces commerciaux et propriétés vides alors que les Martiens quittent leur monde natal pour la perspective de vivre dans un nouveau monde et non sous un dôme. Amos poursuit son voyage sur Terre et Marco Inaros regarde de façon menaçante une projection d’hologramme du prochain astéroïde armé, destiné à frapper la Terre – à 40 km de la pointe la plus occidentale de l’Afrique – en 12 jours, 7 heures et 13 minutes.

Les trois premiers épisodes de la saison 5 de « The Expanse » sont également disponibles dès maintenant sur Amazon Prime , ainsi que les saisons 1 à 4.

