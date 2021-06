La première de la saison 3 des garçons a la «chose la plus folle jamais faite»

Les garçons ne perdra pas de temps à entrer dans la folie lors de la première de la saison 3 sur Amazon Prime. Actuellement, la troisième saison est en production, et bien que nous sachions que certains des nouveaux scénarios seront inspirés des bandes dessinées, les détails de l’intrigue ne sont pas tout à fait clairs. Ce qui est évident, c’est que l’équipe créative a quelque chose de très gros en réserve pour lancer la nouvelle saison, et quelle que soit la scène mystérieuse, elle a même laissé le showrunner Eric Kripke se sentir abasourdi après avoir regardé les images.

« Sans donner de spoilers, j’étais juste au montage hier, et nous faisons quelque chose ici dans la première de la saison 3 qui n’est pas seulement je pense la chose la plus folle que nous ayons jamais faite, ça doit être là-haut avec le plus fou chose que personne n’a jamais faite », a récemment déclaré Kripke à Deadline. « Peut-être que ça ne marchera pas. Qui sait ? Mais je suis tellement accro à ce bâillon que nous tirons. Et c’est certainement quelque chose que personne n’a jamais vu auparavant, probablement pour une bonne raison. Alors tout ça est vraiment excitant. »