La première de « Furiosa » dans les salles est reportée à 2024

En 2015, le réalisateur australien George Miller est revenu dans le monde de « Mad Max », sa franchise cinématographique la plus emblématique, à travers « Fury Road ». dont le format narratif de reboot et de suite lui a permis à la fois de gagner l’amour des fans les plus intenses de la saga et les éloges de la critique, allant même jusqu’à être nominé dans la catégorie des Oscars du « Meilleur film ».

Maintenant, les fans de Miller attendent avec impatience son retour dans le monde de « Mad Max » avec « Furiosa », un prequel / spin-off axé sur le personnage de Charlize Theron dans « Fury Road », qui mettra en vedette Anya Taylor-Joy en tant que protagoniste. , bien que son développement semble faire face à quelques revers en raison de sa date de sortie sérieusement repoussée.

Un nouveau rapport de Deadline note que Warner Bros a pris la décision de décaler la sortie de « Furiosa » de près d’un an d’intervalle. Le film qui avait une date initiale pour sa première le 23 juin 2023, est désormais programmé pour le 24 mai 2024, une décision raisonnable compte tenu de la grande complexité technique de la production.

Bien que ce retard dans la sortie de « Furiosa » puisse décevoir les fans de George Miller, le cinéaste a en réserve un casting extrêmement prometteur. Rejoindre Taylor-Joy, qui est la jeune actrice la plus demandée de sa génération, mettra en vedette Chris Hemsworthn et Yahya Abdul-Mateen II, un autre acteur qui a commencé à gagner en notoriété ces dernières années.

Miller se prépare à commencer la production de « Furiosa » au cours de l’été 2022, et on estime qu’il s’agit de la plus grande production jamais réalisée dans l’histoire de l’Australie. Le cinéaste a prévu que ce sera une histoire avec une plus grande ambition narrative dans laquelle plusieurs années de la vie de son protagoniste sont racontées, assurant que malgré ses similitudes avec « Fury Roead », ce sera une histoire plus unique par rapport à celle-ci.