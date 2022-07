La première de Catherine Called Birdy de Lena Dunham au Festival du film de Toronto

HBO Les filles la prochaine comédie sur le passage à l’âge adulte de la créatrice et vedette Lena Dunham Catherine dite Birdy aura sa première mondiale au Festival du film de Toronto, selon The Hollywood Reporter.

Dunham a écrit et réalisé le film, une adaptation du roman historique pour enfants du même nom de Karen Cushman. Situé dans le village médiéval anglais de Stonebridge, Catherine dite Birdy est raconté à travers le journal de Lady Catherine (connue sous le nom de Birdy), 13 ans, dont la famille et le manoir ont connu des jours meilleurs.

Lorsque son père, ruiné financièrement, décide de la marier à un homme riche pour de l’argent et des terres, l’entêtée et intelligente Birdy trouve comment renvoyer ses nombreux prétendants. Bien qu’elle soit capable de dissuader la plupart des gens, son père exige finalement qu’elle épouse un vieil homme répugnant qu’elle nomme « Shaggy Beard ». Alors que Birdy résiste au mariage, elle remet en question la famille, l’amour et la responsabilité.

Jeu des trônes’ Bella Ramsey joue le rôle de l’aventureuse Birdy; Billy Piper (Docteur Who) et Andrew Scott (Sherlock, sac à puces) rejoignent le casting en tant que parents de Birdy. Joe Alwyn, Lesley Sharp, Sophie Okonedo, Paul Kaye, Dean-Charles Chapman et Isis Hainsworth complètent le casting.

En plus de l’écriture et de la réalisation, Dunham est producteur du film aux côtés d’Eric Fellner, Tim Bevan et Jo Wallett.

« D’énormes défis pour être une femme »: Dunham met en évidence des similitudes thématiques avec l’époque moderne

Pour Lena Dunham, une partie de l’attrait de l’adaptation Catherine dite Birdy car le grand écran mettait en évidence les parallèles entre les thèmes médiévaux du roman et les problèmes modernes.

« Je voulais mettre en lumière cette fille qui vivait à la mauvaise époque. Si elle vivait en 2022, elle serait un garçon manqué assez classique ou capable d’explorer le binôme des genres, elle pourrait pratiquer tous les sports qu’elle voudrait, » Dunham a déclaré à Teen Vogue dans une interview. « Tous ses rêves, qui en 1290 sont d’aller à la pendaison et de courir sans jupe, seraient réalisables. Mais il y a encore, comme nous le savons, d’énormes défis pour être une femme de nos jours, et une adolescente fille. »





« Bien qu’il semble très loin qu’on demande à un jeune de 13 ans d’épouser un homme de 50 ans, nous avons encore beaucoup de coutumes barbares qui contrôlent la façon dont les corps des gens sont traités », a-t-elle poursuivi, faisant référence au récent renversement de Roe c. Wade.

« Il y a tellement d’aspects de la vie moderne qui parlent encore des thèmes du livre. J’aime vraiment que nous ayons pu mettre en évidence des aspects de cela, et la façon dont le monde a changé mais aussi la façon dont il est resté le même. Et faites-le avec un peu d’humour. »

Après ses débuts au Festival du film de Toronto, Catherine dite Birdy sortira en salles le 23 septembre; le film sera lancé sur Prime Video le 7 octobre.