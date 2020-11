La première centrale nucléaire en Biélorussie arrête sa production d’électricité le lendemain de son inauguration

Press Trust of India11 nov.2020 09:26:02 IST

La première centrale nucléaire du Bélarus a cessé de produire de l’électricité le lendemain de son ouverture officielle par le président Alexandre Loukachenko et certains de ses équipements doivent être remplacés, a déclaré un responsable biélorusse. The Associated Press mardi. Loukachenko a inauguré samedi l’usine Astravyets construite et financée par la Russie. La centrale a cessé de produire de l’électricité dimanche en raison de la panne de certains équipements électriques, selon Oleg Sobolev, consultant au département de la sûreté nucléaire et radiologique du ministère biélorusse des urgences.

Le problème ne constituait une menace ni pour la Biélorussie ni pour la Lituanie voisine, a déclaré Sobolev l’AP. Les responsables lituaniens se sont longtemps opposés à la centrale, invoquant des préoccupations en matière de sécurité nucléaire.

« La turbine est arrêtée. Il n’y a en effet pas de production d’électricité à la centrale nucléaire, mais cela n’affecte pas la sûreté nucléaire et radiologique », a-t-il déclaré.

Au cours de la cérémonie d’ouverture de l’usine le week-end, Loukachenko a déclaré que le projet servirait d’élan pour attirer les technologies les plus avancées dans le pays et des directions innovantes dans la science et l’éducation. La Lituanie s’est longtemps opposée à l’usine, située à environ 40 kilomètres (25 miles) au sud-est de sa capitale, Vilnius.

Les autorités lituaniennes ont déclaré que la construction était en proie à des accidents, au vol de matériaux et aux mauvais traitements infligés aux travailleurs.

La société nucléaire d’État russe Rosatom, qui a construit la centrale, a rejeté les plaintes de la Lituanie, affirmant que la conception de la centrale était conforme aux normes internationales les plus strictes confirmées par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Conformément à une loi interdisant les importations d’électricité en provenance de Biélorussie une fois que la centrale nucléaire a démarré, l’opérateur lituanien d’électricité Litgrid a réduit l’arrivée d’électricité en provenance de Biélorussie lorsque la centrale a commencé à produire de l’électricité mardi dernier.

À son achèvement prévu en 2022, la centrale disposera de deux réacteurs générant chacun 1 200 mégawatts. Samedi, le seul réacteur en activité produisait 400 mégawatts.

Le ministère biélorusse de l’Énergie a déclaré lundi dans un communiqué que la nécessité de remplacer certains équipements de mesure électriques avait été identifiée lors des tests. La déclaration n’a pas clarifié ce qui a motivé le besoin et combien de temps le processus de remplacement de l’équipement prendrait.

Selon Sobolev, le remplacement de l’équipement en question n’affecte pas la sûreté nucléaire et radiologique « de la centrale. Le réacteur proprement dit, appelé » îlot nucléaire « , n’est pas affecté. La turbine arrêtée n’est pas située dans le hall du réacteur », Expliqua Sobolev.

La construction de la centrale a été retardée lorsqu’une cuve de réacteur a glissé au sol en 2016 après que les travailleurs ne l’ont pas correctement attachée lors de l’installation.

Rosatom a insisté à l’époque sur le fait que le réacteur n’était pas endommagé, mais il a accepté de remplacer l’unité à la demande des autorités biélorusses.

La Biélorussie a subi de graves dommages à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, qui a provoqué des retombées radioactives d’une usine en Ukraine alors soviétique dans de vastes régions d’Europe. Cet héritage douloureux a alimenté l’opposition au projet de centrale nucléaire en Biélorussie.

La Lituanie a fermé sa seule centrale nucléaire de construction soviétique en 2009. Ces dernières semaines, les autorités lituaniennes ont distribué gratuitement des pilules d’iode aux résidents vivant près de la frontière biélorusse. L’iode peut aider à réduire l’accumulation de rayonnement dans la thyroïde en cas de fuite à la centrale nucléaire.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂