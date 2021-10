Un nouveau Splinter Cell est en production, depuis près d’une décennie apres l’edition de 2013

Ubisoft aurait donné le feu vert au premier jeu Splinter Cell depuis près d’une décennie. Selon des « sources de développement » rapportées par VGC, la sortie est dans les premières phases de production et est considérée comme un moyen de reconquérir les fans frustrés par la furtivité de la série.

On ne sait pas où le jeu est développé – rappelez-vous, Ubisoft a une tonne d’équipes partout dans le monde – bien qu’on pense qu’il est en production en dehors de sa « base traditionnelle de Montréal ». Bien qu’il soit dans la « phase initiale de production », il est allégué qu’il y a une « petite chance qu’il puisse être annoncé l’année prochaine ». De toute évidence, entre Beyond Good & Evil 2 et Skull & Bones, l’éditeur français a un palmarès pour révéler des projets au début.

Le dernier jeu approprié de Splinter Cell était la liste noire de 2013 sur la PlayStation 3, mais il y a eu du contenu croisé dans un certain nombre de titres différents, y compris Ghost Recon: Wildlands. Il y a quelques années, il y avait de fortes spéculations selon lesquelles Sam Fisher était sur le point de revenir, mais lorsque ce projet n’a pas vu le jour, beaucoup ont abandonné l’espoir d’un retour. Il semble que, en supposant que ces rapports soient exacts, nous aurons enfin notre souhait.