La première bouteille de vin «  vieilli dans l’espace  » est en vente chez Christie’s

Il y a environ 20 ans, certains raisins de la région de Bordeaux en France ont été cueillis, écrasés et fermentés en merlot, tout comme d’innombrables raisins similaires l’avaient été avant eux. Puis, en novembre 2019, ces raisins chanceux ont été lancés dans l’espace.

Ce vin de l’espace – en fait 12 bouteilles de merlot Pétrus 2000, normalement évaluées à environ 6000 dollars pièce – a passé 438 jours à bord de la Station spatiale internationale (ISS), où une équipe d’astronautes incroyablement disciplinés s’est abstenue de le boire. Le vin encerclé Terre plusieurs fois, sous réserve des effets incertains de microgravité et le rayonnement cosmique, avant de finalement retourner atterrir à bord d’une capsule SpaceX Dragon le 14 janvier 2021.

Maintenant, une de ces bouteilles de vin cosmique rare peut être la vôtre… si vous êtes millionnaire.

Dans un communiqué publié le 4 mai, la maison de vente aux enchères Christie’s a annoncé qu’elle vendrait une seule bouteille de Pétrus 2000 vieilli dans l’espace via son Ventes privées site Web (un service de courtage qui met en relation des acheteurs et des vendeurs privés en dehors de la maison de vente aux enchères). La bouteille devrait rapporter environ 1 million de dollars, selon nouvelles de la BBC , et vient emballé dans une malle personnalisée qui comprend une bouteille de Pétrus 2000 terrestre (afin que vous et vos riches amis puissiez comparer les tanins, ou autre) et un tire-bouchon fabriqué à partir d’une météorite.

Voici la malle personnalisée pour accompagner votre bouteille de vin de l’espace. Comprend une carafe et un tire-bouchon météorite. (Crédit d’image: Christie’s Images Limited 2021)

Le produit de cette vente aidera à financer les futures recherches sur le vin spatial par Space Cargo Unlimited, la société privée qui a envoyé les bouteilles à l’ISS en 2019. La société a cinq autres expériences liées au vin en cours, y compris une étude des effets de la microgravité sur les pousses de vigne et un plan d’étude du processus de fermentation dans l’espace, selon le site soeur de 45Secondes.fr 45secondes.fr .

Mais pour l’instant, la grande question est: le vin de l’espace a-t-il un goût différent? Selon un test de goût à l’aveugle réalisé en mars 2021 , la réponse est oui! Lorsqu’un panel de 12 personnes (comprenant à la fois des experts en vin et des scientifiques) a siroté un verre du Pétrus 2000 vieilli dans l’espace à côté d’un verre de la variété Earthly régulière, ils ont détecté des différences nettes.

« J’ai trouvé qu’il y avait une différence à la fois dans la couleur et les aromatiques et aussi dans le goût », a déclaré Jane Anson, panéliste et écrivaine en vins. a dit à CNN.com . Elle a ajouté que le vin de l’espace avait un goût « un peu plus évolué » que le vin qui était resté sur Terre, comme s’il avait vieilli de deux à trois ans de plus dans l’espace.

Bien que les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement les effets de la microgravité et du rayonnement cosmique sur les êtres vivants, des études antérieures ont montré qu’une exposition prolongée aux deux peut accélérer les changements génétiques. Un exemple marquant: après avoir passé un an à bord de l’ISS, l’astronaute Scott Kelly a montré des changements dans l’expression des gènes liés à ses systèmes immunitaires et de réparation de l’ADN, qui ont duré jusqu’à un an après son retour sur Terre, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Rien qu’un petit vin d’un million de dollars ne peut réparer.

