La première bobine de Zuckerberg est… ok

On pourrait le définir comme le premier TiKTok de Mark Zuckerberg, étant donné que l’outil lancé hier par Instagram est à tous égards une renaissance des fonctions mises à disposition par l’application chinoise qui a effrayé Facebook ces derniers mois. Au lieu de cela, nous l’appellerons par son nom: Bobine, une vidéo verticale d’une durée maximale de 15 secondes publiée dans la nouvelle catégorie de contenu pouvant être publiée sur Instagram. Le PDG du réseau social bleu l’a fait aussi, partageant une première vidéo verticale au sein de son profil.

Le protagoniste du film n’est pas Zuckerberg mais son chien Beast: un choix probablement juste (Mark nous pardonnera mais ce n’est pas l’exemple parfait d’une personnalité comique) mais présenté avec une approche très inintéressante. “Hey Beast, qu’est-ce que tu fais?” Demande Zuckerberg à son chien, assis à son bureau devant un ordinateur. “Travaillez-vous à domicile?“. Ensuite, le plan change et montre que la Bête regarde les moutons à l’écran. Pourquoi la Bête – un Puli – devrait-elle être un chien de berger, ça arrive? D’accord, un sourire l’a arraché.

Il faut plus qu’un sourire pour penser à la manière dont ce contenu a probablement été généré: soit il s’agit d’une vidéo conçue et tournée en deux minutes (difficile), soit d’un contenu généré par l’échange de quelques dizaines d’emails entre équipes de communication qui contenait probablement les mots «relatable», «ludique» et «totalement dépourvu de personnalité» (très vraisemblablement). La chose intéressante est que nous voyons un aperçu du bureau à domicile de Zuckerberg, mais il est un peu perplexe que pour son premier Reel, le PDG n’ait pas profité de quelques fonctionnalités supplémentaires de la nouvelle fonction (pour Instagram), telles que l’utilisation de morceaux de musique.