La première bande-annonce officielle de la série Game Of Thrones Prequel est arrivée

Dès le départ (ou devrions-nous dire épée), on nous montre l’emblématique trône de fer, qui étanchera à coup sûr la soif de tous les A obtenu fans là-bas.

La bande-annonce nous présente également Emma D’Arcy en tant que princesse Rhaenyra, le premier enfant de Viserys et un personnage que nous ne pouvons pas nous empêcher de comparer à l’emblématique Daenerys Targaryen.

Docteur Who la star Matt Smith apparaîtra également en tant que Prince Daemon, le frère cadet de Viserys.

Un autre a écrit: « De toutes les bandes-annonces et quelques autres extraits qui ont été publiés, Maison du Dragon ça a vraiment l’air prometteur !

Un troisième a ajouté: « Je ne savais pas à quel point je serais excité pour plus de #GameOfThrones après la saison 8, mais mec, je ne peux pas mentir #HouseoftheDragon a l’air et sonne si bien! »

Les téléspectateurs et l’équipe de production espèrent sans aucun doute que la nouvelle série pourra reproduire le succès de son prédécesseur.

Et à en juger par la réaction à la bande-annonce, les chances sont plutôt bonnes.

De plus, le spectacle sera basé sur le livre 2018 de George RR Martin Feu et sanget il semble que ceux qui apprécient le travail de l’auteur soient prêts à se mettre derrière la nouvelle série.

En bref, il y a de quoi être excité – surtout maintenant que la bande-annonce est là et que nous n’avons pas longtemps à attendre le début de la série de 10 épisodes.

HBO a confirmé que Maison du Dragon sera diffusé le 21 août sur HBO Max aux États-Unis et le 22 août sur Sky Atlantic et Now TV au Royaume-Uni. Pop-corn prêt.