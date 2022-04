La première bande-annonce est tombée pour la série Prequel de The Witcher

Netflix vient de sortir la bande-annonce de Celui du sorceleur série préquelle, et il semble être une extension bourrée d’action de la populaire émission fantastique. Découvrez-le ci-dessous :

Partageant la bande-annonce sur Twitter, Netflix UK & Ireland a écrit : « Soyez témoin de l’histoire inédite du continent avec The Witcher: Origine du sangune nouvelle série préquelle se déroulant dans un monde elfique 1200 ans avant les événements de Le sorceleur.”

Ils ont ajouté que le spectacle « arrive plus tard cette année ».

Comme ils l’ont expliqué, la nouvelle série en six parties, qui a été annoncée en 2020, nous prendra 1 200 ans avant que les mondes des monstres, des hommes et des elfes ne fusionnent en un seul.

Nous verrons les événements qui ont conduit à la « conjonction des sphères » cruciale et comment le tout premier Witcher est né.

Parlant de la série lors de sa première annonce, le producteur exécutif et showrunner Declan de Barra a déclaré: « En tant que fan de fantasy depuis toujours, je suis plus que ravi de raconter l’histoire The Witcher: Origine du sang.