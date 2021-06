La première bande-annonce est sortie pour un documentaire sur la vie d’Anthony Bourdain

La première bande-annonce du documentaire sur la vie d’Anthony Bourdain est tombée et cela ressemble à une chevauchée émotionnelle.

Roadrunner se penche sur l’homme derrière la célébrité et la nourriture et se penche sur son héritage.

La bande-annonce montre comment les images d’archives sont utilisées pour montrer comment le célèbre chef est devenu un nom familier et les leçons qu’il a enseignées au monde qui n’avaient parfois rien à voir avec la cuisine.

Il s’appuiera également sur ses précédentes interviews et discussions avec ses amis célèbres sur la philosophie qui l’animait.

Bourdain dit dans le clip : « Une minute, je me tenais à côté d’une friteuse, et la suivante, je regardais le soleil se coucher sur le Sahara. Qu’est-ce que je fais ici ? »

Une personne a écrit : « C’est tellement bizarre de se rappeler que nous vivons dans un monde dans lequel il n’est plus, et pourtant pour les gens qui l’aiment – il est en fait partout. Merci pour tout, Tony. Tu as tant fait pour moi, même après votre décès. »