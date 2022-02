La première bande-annonce du Seigneur des anneaux : les anneaux de pouvoir est là

Notre premier aperçu de l’émission extrêmement chère et très attendue, étant donné le titre complet Les anneaux de pouvoir est venu lors du Super Bowl LVI au SoFi Stadium de Los Angeles.

L’émission, dans laquelle Amazon aurait investi 1 milliard de dollars, se déroule avant les événements de l’adaptation légendaire de Peter Jackson de Le Seigneur des Anneaux trilogie, et se déroule pendant le deuxième âge de la Terre du Milieu, une époque entourée de mystère.

Tous ceux qui ont vu La communauté de l’anneau sait qu’il y avait plus d’anneaux fabriqués que l’anneau que Frodo Baggins a finalement détruit dans les incendies de Mount Doom.

Oh, allez, si vous pleurez sur les spoilers là-bas, le livre est sorti depuis des décennies, les films aussi.

Il est contrôlé au sommet par les showrunners JD Payne et Patrick McKay, qui ont été occupés à parler du spectacle.

Dans un communiqué de presse, ils ont déclaré : « C’est un titre dont nous imaginons qu’il pourrait vivre sur le dos d’un livre à côté des autres classiques de JRR Tolkien. Les Anneaux de Pouvoir rassemblent toutes les histoires majeures du Second Âge de la Terre du Milieu : la forge des anneaux, la montée du Seigneur des Ténèbres Sauron, l’épopée de Númenor et la Dernière Alliance des Elfes et des Hommes,