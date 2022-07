La première bande-annonce d’Orphan Prequel est tombée

« Et je pense que c’est ce qui fait que le film fonctionne, c’est parce que vous ne pouvez vraiment pas comprendre à quoi je ressemble [9-year-old], mais je fais. Et c’est vraiment effrayant », a-t-elle déclaré à la publication.

Elle a poursuivi en disant à quel point c’était étrange de revenir dans sa jeunesse: « J’étais là tous les jours. Je sais comment nous avons fait cela. Je connais toutes les astuces, et je suis tellement perturbée en ce moment parce que j’ai en quelque sorte 9 ans à nouveau, et ça n’a aucun sens. »

« J’étais comme, ‘Comment puis-je revisiter ce rôle et ensuite jouer un enfant de manière convaincante?’ Parce que c’était la partie la plus facile la dernière fois – la partie la plus difficile était d’essayer d’être un adulte ! Maintenant, la partie la plus difficile est que je dois être un enfant », ce qui, honnêtement, semble si effrayant que nous sommes sûrs que les téléspectateurs ne seront pas déçus.