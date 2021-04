La première bande-annonce de «  West Side Story  » sera révélée lors des Oscars

Ce dimanche, après de sérieux retards dus à la pandémie, la cérémonie des Oscars aura lieu, offrant son prestigieux prix du meilleur du cinéma, et un nouveau reportage indique que l’événement comportera également une première exclusive de l’une des avancées les plus attendues de l’année.

Selon les informations de Ad Week, le réseau ABC aux États-Unis s’est occupé de vendre des espaces publicitaires coûteux lors de la diffusion de l’événement, y compris le dévoilement de «West Side Story», la nouvelle bande musicale du réalisateur oscarisé Steven Spielberg. et les studios du XXe siècle.

Il a été convenu qu’un nouvel aperçu de « In The Heights », une bande musicale produite par Lin-Manuel Miranda, basé sur l’un de ses spectacles de Broadway, sera également présenté, ainsi qu’un aperçu du documentaire « Summer of Soul « , réalisé par l’artiste musical Questlove.

« West Side Story » avait une première initialement prévue pour décembre 2020, quelques jours avant la date limite stipulée par l’Académie pour inscrire d’éventuels candidats aux Oscars, bien qu’en raison de la pandémie, sa nouvelle première soit prévue pour décembre 10, 2021, prévu pour être un candidat sérieux à la cérémonie de 2022.

Pour son nouveau film, Steven Spielberg a adapté la pièce de théâtre musicale sortie pour la première fois en 1957, qui comprend un scénario écrit par l’auteur lauréat du prix Pulitzer Tony Kushner, avec la musique et les paroles du compositeur renommé Stephen Sondheim.

« West Side Story » raconte comment la rivalité entre deux gangs à New York appartenant à la communauté portoricaine parvient à affecter la romance entre deux jeunes appartenant respectivement à chacun de ces gangs, présentant un scénario inspiré de « Roméo et Juliette. « .

L’histoire a été adaptée en 1961 sous la direction de Robert Wise, réussissant à remporter 10 prix sur 11 nominations aux Oscars. La nouvelle venue Rachel Zegler rejoint Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Josh Andrés Rivera, Corey Stoll et Brian d’Arcy James, ainsi que la lauréate d’un Oscar Rita Moreno dans ce nouveau film.