La première bande-annonce de West Side Story de Steven Spielberg est arrivée

Lors de la 93e émission télévisée des Oscars, Disney a publié le premier teaser du prochain West Side Story remake de Spielberg.

Si vous avez manqué les Oscars hier soir, vous avez également manqué la première bande-annonce du nouveau West Side Story, offrant un aperçu de la comédie musicale cinématographique à venir plus tard cette année:

Réalisé par Steven Spielberg, lauréat d’un Oscar®, d’après un scénario de Tony Kushner, lauréat du prix Pulitzer et Tony Kushner, «West Side Story» raconte l’histoire classique des rivalités féroces et des jeunes amours de 1957 à New York. Cette réinvention des stars musicales bien-aimées Ansel Elgort (Tony); Rachel Zegler (María); Ariana DeBose (Anita); David Alvarez (Bernardo); Mike Faist (Riff); Josh Andrés Rivera (Chino); Ana Isabelle (Rosalía); Corey Stoll (lieutenant Schrank); Brian d’Arcy James (officier Krupke); et Rita Moreno (comme Valentina, qui possède le dépanneur dans lequel travaille Tony). Moreno – l’un des trois artistes à avoir reçu les prix Academy®, Emmy®, GRAMMY®, Tony® et Peabody – est également l’un des producteurs exécutifs du film.