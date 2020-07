La première bande-annonce de Warrior Saison 2 est arrivée

Cinemax a publié notre premier aperçu de la deuxième saison de Guerrier, la série chargée d’arts martiaux basée sur les écrits de Bruce Lee…

Si vous avez hâte de voir plus d’action, alors vous avez de la chance! Aujourd’hui apporte notre premier regard sur guerrier saison 2 avec une bande-annonce chic et quelques détails supplémentaires sur ce que les fans peuvent attendre des 10 prochains épisodes.

La série dramatique GUERRIER commence sa deuxième saison de dix épisodes en octobre, exclusivement sur CINEMAX. Basé sur les écrits de la légende des arts martiaux Bruce Lee, WARRIOR a été créé et est produit par Jonathan Tropper («Banshee» de CINEMAX) sous Tropper Ink Productions, produit par Justin Lin (directeur de «Star Trek Beyond» et «Fast & Furious 9 ”) pour Perfect Storm Entertainment et produit par Shannon Lee pour Bruce Lee Entertainment.

WARRIOR est un drame policier plein d’action qui se déroule pendant la brutale guerre des Tong dans le quartier chinois de San Francisco à la fin du XIXe siècle. La série suit Ah Sahm (Andrew Koji), un prodige des arts martiaux qui émigre de Chine à San Francisco dans des circonstances mystérieuses. Après avoir prouvé sa valeur en tant que combattant, Ah Sahm devient un homme de hache pour le Hop Wei, l’un des plus puissants Tongs de Chinatown (la famille du crime organisé chinois). La saison deux suit son rival Chinatown Tongs alors qu’ils se battent pour la domination au milieu de la ferveur anti-chinoise croissante qui menace de tous les détruire.