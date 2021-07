La première bande-annonce de The Last Duel de Ridley Scott est arrivée

Ce matin apporte notre première bande-annonce pour la dernière épopée historique de Ridley Scott, Le dernier duel, qui met en vedette Ben Affleck, Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver.

Peu de choses vont ensemble aussi bien que Ridley Scott et les films historiques. Ajoutez une excellente distribution, une action impressionnante et un superbe design tout autour et je suis prêt à mettre Le dernier duel dans mes globes oculaires.

Je veux dire, putain de merde. Cela a l’air génial, et je suis ravi de voir un autre film de Ridley Scott se dérouler à l’époque de Knights.

L’épopée historique est un drame cinématographique et stimulant qui se déroule au milieu de la guerre de Cent Ans qui explore le pouvoir omniprésent des hommes, la fragilité de la justice et la force et le courage d’une femme prête à se tenir seule au service de la vérité. Basé sur des événements réels, le film dévoile des hypothèses de longue date sur le dernier duel sanctionné par la France entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque la femme de Carrouges, Marguerite, est violemment agressée par Le Gris, une accusation qu’il nie, elle refuse de garder le silence, s’avançant pour accuser son agresseur, un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve de combat qui s’ensuit, un duel épuisant à mort, place le sort de tous les trois entre les mains de Dieu.