La première bande-annonce de Space Jam: un nouvel héritage vient de tomber

Legrand Va-et-vient complet ip55 temoin legrand 069712

Ce va et vient à temoin Legrand est complet et prêt à être installer. • Interrupteurs 10 AX - 250 V • Connexion à bornes automatiques • Fonction témoin ou lumineuse livrée avec lampes 230 V • Nouvelle couleur • Programme Plexo pour l'ensemble des références 20 A et 32 A • IP 55 - IK 07 • Va-et-vient témoin