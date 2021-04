La première bande-annonce de «  Space Jam: A New Legacy  » recrute LeBron James et Bugs Bunny pour combattre la Goon Squad

Les fans qui espèrent maintenir les passions de basket-ball vivantes cet été seront ravis d’apprendre que Warner Bros vient de sortir la première bande-annonce de la suite animée en direct de « Space Jam » de 1996 pour son 25e anniversaire intitulé « Space Jam: A New Legacy », et cela ressemble à un slam dunk de plaisir.

Arrivé dans les théâtres et HBO MAX le 16 juillet, ce suivi très attendu met en vedette la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, dans une équipe de bourrage de cerceaux avec Bugs Bunny et une liste de personnages de Looney Tunes alors qu’ils tentent de sauver le fils de James qui est aspiré dans un cyber-monde appelé le Warner 3000 « Server-verse ».

L’espace et le basket-ball se heurtent à nouveau dans « Space Jam: A New Legacy » qui sort en salles et HBO Max le 16 juillet 2021. (Crédit d’image: Warner Bros. Pictures)

Voici le synopsis officiel:

« Lorsque LeBron James et son jeune fils Dom sont piégés dans un espace numérique par une IA voyou, LeBron doit les ramener à la maison en toute sécurité en menant Bugs, Lola Bunny et toute la bande de Looney Tunes notoirement indisciplinés à la victoire sur les champions numérisés de l’IA sur le court: une liste optimisée de stars du basketball professionnel comme vous ne les avez jamais vues auparavant.

« C’est Tunes contre Goons dans le défi le plus élevé de sa vie, qui redéfinira le lien de LeBron avec son fils et mettra en lumière le pouvoir d’être vous-même. Les airs prêts à l’action détruisent les conventions, renforcent leurs talents uniques et surprennent même « King » James en jouant au jeu à leur manière. «

Influencé par les publicités intelligentes de Nike « Hare Jordan », le film original a vu la légende des Chicago Bulls Michael Jordan et Bugs unir leurs forces avec la Tune Squad pour vaincre les Monstars, une équipe d’extraterrestres de la taille d’une pinte qui a volé les compétences de nombreuses stars de la NBA. .

« Space Jam: A New Legacy » est réalisé par Malcolm D. Lee (le cousin de Spike Lee) et présente le méchant Don Cheadle dans le rôle de l’humanoïde CGI Al G Rhythm et comprend des camées d’Anthony Davis, Damian Lillard, Diana Taurasi, Chris Paul, Draymond Green et Klay Thompson.

« Michael Jordan a transcendé le sport », Lee a dit à EW . « LeBron est sans doute dans cette catégorie. Maintenant, il n’y a probablement pas de LeBron sans Jordan, et je suis sûr qu’il l’admettrait. Mais il est un joueur unique dans une génération. J’aime qui LeBron est en tant qu’homme, en tant que athlète, en tant qu’activiste. «

«Space Jam: A New Legacy» est sorti sur les écrans le 16 juillet.

