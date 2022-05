La première bande-annonce de She-Hulk confirme la sortie en août de la dernière série Marvel

Avec les premiers regards sur l’héroïne verte de Tatiana Maslaney, The Abomination, Smart Hulk et plus encore, la première bande-annonce complète de She-Hulk est arrivée.

Quelques jours seulement après que Disney ait semblé divulguer la date de la première de la prochaine série Marvel Elle-Hulkune toute nouvelle bande-annonce apportant le premier regard sur l’héroïne titulaire de Tatiana Maslany était arrivée confirmant que l’émission arrivera sur Disney + le 17 août. En développant le teaser précédent, la bande-annonce a également révélé le titre complet de la série, qui est She-Hulk : avocate.

Dans les nouvelles images, nous avons enfin eu un premier aperçu complet de Maslany en tant que Jennifer Walters, une avocate qui reçoit plus que ce qu’elle avait négocié après avoir reçu une transfusion sanguine de son cousin Bruce Banner et se retrouve à devenir She-Hulk quand elle obtient fâché. Apportant également de nouveaux regards sur Jameela Jamil en tant que méchant Titania, Tim Roth en tant qu’Abomination et le retour de Mark Ruffalo en tant que Smart Hulk, et potentiellement sa forme humaine de Banner, il y a beaucoup à digérer de la bande-annonce de près de deux minutes.

FILM VIDÉO DU JOUR

She-Hulk est l’une des émissions les plus attendues de Disney + de Marvel Studios cette année, mais un certain nombre de rapports récents ont suggéré que la série était « un gâchis ». Bien que nous sachions que l’émission est présentée comme une « comédie juridique d’une demi-heure », jusqu’à présent, il était difficile d’imaginer exactement ce que cela pourrait impliquer étant donné qu’il n’y a eu qu’une quantité limitée de séquences révélées. Avec la bande-annonce apportant son premier aperçu de la forme Hulk de Maslany, cela signifie qu’il est probablement temps pour les fans de commencer à séparer tout ce qui leur a été offert lors de cette arrivée inattendue.

Les réactions instantanées des fans sur la bande-annonce ont été massivement positives, avec le commentaire de The Canadian Lad : « Jusqu’à présent, chaque émission Marvel a surpassé leurs films de la phase 4 ou du moins c’est ce que je pense. Ce spectacle ne sera pas différent, il a déjà l’air tellement unique et EPIC ! », tandis que Matt El Comicologo a déclaré : « Ça a l’air vraiment génial. J’ai juste une petite inquiétude à propos du CGI, mais j’espère qu’il sera corrigé lors de la première de la série afin qu’elle n’ait pas l’air caricaturale. A part ça, nous avons récupéré Blonsky !!!!! Et l’actrice a l’air incroyable.

Le CGI de She-Hulk a toujours été un souci pour les fans





Marvel Studios/Disney

Bien sûr, Marvel Studios n’épargne aucune dépense en ce qui concerne la production de leurs films, mais en ce qui concerne les émissions Disney +, le budget sera toujours inférieur. Pour cette raison, une série comme Elle-Hulk allait toujours être une inquiétude en ce qui concerne les personnages principaux chargés de CGI et cela s’est montré dans certains plans de la bande-annonce.

Cependant, il reste encore trois mois avant Elle-Hulk fait ses débuts sur Disney +, ce qui signifie que les images de la bande-annonce peuvent ne pas être exactement telles qu’elles apparaissent lors de la première de l’émission en août. On croyait que Elle-Hulk devait venir à Disney + avant Madame Marvel, mais peut-être faudra-t-il un peu plus de temps pour finaliser les effets spéciaux avant que les joyeux géants verts ne se frayent un chemin dans Disney +. Une chose est certaine, c’est que lorsque Elle-Hulk arrive dans toute sa gloire de rupture de quatrième mur, il va apporter l’un des spectacles les plus uniques depuis WandaVision au MCU.





Chris Hemsworth dirige une prison induite par la drogue dans la bande-annonce Spiderhead de Netflix

Lire la suite





A propos de l’auteur