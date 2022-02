La première bande-annonce de Nope de Jordan Peele fera ses débuts dimanche

La première bande-annonce de Jordan Peele non fera ses débuts dimanche. Bien qu’il ne soit pas confirmé précisément quand il tombera, il coïncidera très probablement avec le Super Bowl, où de nombreuses autres bandes-annonces de films seront également publiées.

Nope est le troisième film écrit et réalisé par Peele. Ses deux premiers films, Sortez et Nous, sont à la fois des succès au box-office et des succès critiques. Célébrer nonUniversal a publié une vidéo rapide de 30 secondes présentant des images des deux Sortez et Nous, soulignant son travail d’horreur de haute qualité jusqu’à présent. La vidéo se termine par un bref aperçu de nonmettant en vedette les trois principales stars du film : Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun.

Alors que les détails de l’intrigue restent cachés, non devrait sortir en salles le 22 juillet 2022. La distribution supplémentaire du film comprend Barbie Ferreira, Brandon Perea et Michael Wincott. Jesse Plemons s’est vu offrir un rôle dans le film mais l’a refusé pour accepter un rôle dans Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune.

Peele a commencé sa carrière principalement dans la comédie en tant que membre de la distribution sur La télé folle. Plus tard, lui et sa co-vedette Keegan-Michael Key créeront la série de sketchs comiques Clé et Peele. La série a été diffusée sur Comedy Central de 2010 à 2016 et est devenue un succès instantané, avec de nombreux sketchs devenus viraux. Les deux acteurs continueraient à travailler ensemble sur d’autres projets, notamment Keanu et Histoire de jouets 4.

Malgré ses débuts dans la comédie, Peele est devenu une icône de l’horreur







Peele a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2017 avec Sortez, une comédie d’horreur qui a été un succès critique et un succès au box-office, avec un chiffre d’affaires de 255,4 millions de dollars. Le film a également bien fonctionné aux Oscars car il a été nominé pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur acteur et le meilleur scénario original, pour lequel Peele a fini par gagner. Nous n’a pas reçu le même amour aux prix, mais il a quand même été un succès auprès des critiques et du public et a rapporté plus de 255 millions de dollars au box-office.

En plus de la réalisation, Peele a également eu du succès en tant que producteur sous sa bannière Monkeypaw Productions. Les projets que Peele a produits, en plus de ses propres films, incluent BlacKkKlansman, Pays de Lovecraft, Chasseurs, Keanuet le 2021 Candyman suite.

Beaucoup ont félicité Peele pour la façon dont il mélange l’horreur avec les commentaires sociaux. Ils sont uniques au genre en ce sens qu’ils racontent une histoire significative et pertinente sans compter sur des sauts bon marché. On ne sait pas quoi non est sur le point, mais ce sera un film que beaucoup de gens diront oui à voir.





