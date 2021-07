La première bande-annonce de Malignant de James Wan fait froid dans le dos

Aujourd’hui apporte la première bande-annonce du prochain film de James Wan, Malin, ce qui ramène le réalisateur à ses racines d’horreur.

Si vous attendiez avec impatience de voir James Wan revenir au genre de l’horreur, alors vous voudrez certainement vous régaler de cette bande-annonce pour Malin.

Je suis un gros petit, mais c’est difficile de ne pas apprécier tout ce que fait James Wan. Malin ressemble à un autre gagnant. L’histoire ressemble presque à un meurtre mystérieux, combiné aux éléments les plus intelligents de Venez jouer/Éteindre les lumières, et un peu de bonté de film obsédant / monstre aussi. Certainement des choses que je creuse malgré ma nature weenie susmentionnée.

Dans le film, Madison est paralysée par des visions choquantes de meurtres macabres, et ses tourments s’aggravent lorsqu’elle découvre que ces rêves éveillés sont en fait des réalités terrifiantes.

« Malignant » met en vedette Annabelle Wallis (« Annabelle », « La momie »), Maddie Hasson (YouTube’s « Impulse », TV « Mr. Mercedes »), George Young (TV « Containment »), Michole Briana White (TV « Black Mafia Family », « Dead to Me »), Jacqueline McKenzie (« Palm Beach », TV « Reckoning »), Jake Abel (TV « Supernatural », les films « Percy Jackson ») et Ingrid Bisu (« The Conjuring: The Devil Made Moi, fais-le », « La nonne »).