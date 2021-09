La première bande-annonce de la saison 3 de You est là et c’est littéralement la meilleure saison à ce jour

Joe et Love enterrent un corps pendant que leur bébé est assis à côté d’eux ? C’est logique, en fait.

Quoi que vous pensiez qu’il puisse arriver dans Tu saison 3, vous allez devoir réfléchir à nouveau… parce que basé sur la toute nouvelle bande-annonce, ça a l’air encore mieux que n’importe quoi on aurait pu imaginer.

Joe Goldberg est de retour, les filles. Le harceleur préféré de tous et son amour, Love Quinn, sont sur le point de revenir alors que la série à suspense sortira sur Netflix le mois prochain. Plus tôt dans la journée (17 septembre), la bande-annonce de la troisième saison a finalement été publiée et elle regorge de meurtres, de tromperies, de traque, d’élimination des corps, de cheveux incroyablement beaux et bien plus encore.

La bande-annonce nous présente également la voisine de Joe, Natalie, interprétée par Michaela McManus.

Regardez la bande-annonce complète en haut de la page et lisez à l’avance pour toutes les dernières informations sur Tu saison 3.

Vous bande-annonce de la saison 3: Joe et Love reviennent. Image : Netflix

Comme nous le savons déjà, Tu la saison 3 nous présentera tous Joe Goldberg the Daddy. (Non, pas comme ça, sales bêtes.)

Joe et Love ont accueilli un fils nommé Henry, et une partie de la troisième saison se concentrera sur eux deux pour s’adapter à leur nouvelle vie en banlieue en tant que parents et travailler sur leur relation en thérapie. Mais avec les deux d’entre eux étant des meurtriers, les choses sont évidemment sur le point de prendre un virage.

La saison 3 présentera 12 nouveaux personnages qui finiront tous par jouer un rôle dans la nouvelle vie de Joe et Love. L’un de ces personnages est le mystérieux voisin d’à côté, que nous avons rencontré à la fin de la saison 2, que Joe commence immédiatement à connaître.

Joe Goldberg rencontre Natalie la voisine dans You saison 3. Image : Netflix

Natalie a été décrite comme Stepford-esque. Et malgré son statut social et son mariage avec un homme puissant, Natalie mène également une vie secrète sur laquelle Joe tient à travailler dur pour en savoir plus.

Natalie apparaît dans la bande-annonce et alors que l’obsession de Joe pour elle devient plus intense, Love semble reprendre son comportement. Disons simplement qu’il semble que les choses ne se passent bien pour personne dans cette situation.

You saison 3 : la boîte en verre de Joe fait son grand retour. Image : Netflix

Dans la bande-annonce, nous voyons également que Joe et Love ont transporté la tristement célèbre boîte en verre vers un nouvel emplacement, il est donc assez clair qu’ils sont sur le point de se remettre à leurs vieilles manigances meurtrières.

Ailleurs, le couple s’associe pour se débarrasser d’un cadavre pendant que leur bébé est assis à leurs côtés alors qu’ils creusent une tombe dans les bois (!!), Love attaque quelques personnes avec des rouleaux à pâtisserie et des haches (!!), Joe enfile sa casquette de harceleur encore une fois (!!) et leurs nouveaux amis deviennent méfiants.

Tu la saison 3 sort sur Netflix le 15 octobre.

