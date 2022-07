La première bande-annonce de John Wick 4 est tombée

John Wick est de retour et semble prêt à botter le cul dans la première bande-annonce du quatrième film de la série de films d’action à succès. Regardez la bande-annonce ici :

Keanu Reeves est de retour dans le costume noir emblématique de John Wick et si la bande-annonce est quelque chose à faire, il se prépare pour une autre série de meurtres.

L’acteur est de retour pour un autre film et il a déjà taquiné les fans avec la qualité Jean mèche 4 va être.

Il a déclaré: « J’ai lu le scénario. C’est vraiment, vraiment cool. Même si c’est le même monde que les trois autres films, c’est juste plus profond.

« C’est beaucoup plus profond en termes de code de l’assassin et de la relation qu’il entretient avec un personnage en particulier que je pense que M. Watanabe joue … en est vraiment le cœur et l’âme. »