La première bande-annonce de Je sais ce qu’ils ont fait l’été dernier

Pour les fans de la terreur, la trilogie je sais ce que tu as fait l’été dernier (traduit pour l’Amérique latine par Je sais ce qu’ils ont fait l’été dernier) signifiait une série de films difficiles à oublier. Basé sur le roman du même nom de 1973 écrit par Lois Duncan, l’histoire suit quatre jeunes hommes de Caroline du Nord qui couvrent un accident de voiture et sont harcelés par un meurtrier très particulier. Mais l’intrigue semble avoir encore beaucoup à exploiter et c’est pourquoi Amazon Prime Vidéo lancera bientôt une série basée sur le slasher jeunesse des années 90. Découvrez la bande-annonce ici!

Cette fois, il mettra en vedette Madison Iseman, Bill Heck, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Fiona Rene, Cassie Beck et Brooke Bloom. Fini le temps de Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr., Anne Heche, Bridgette Wilson et Johnny Galecki en tant que personnages principaux de la saga.

Tout ce que l’on sait jusqu’à présent, je sais ce qu’ils ont fait l’été dernier (Amazon Prime Video).



Au fur et à mesure, chacun des épisodes suivra les prémisses originales de la trilogie avec une touche moderne. Son synopsis officiel indique : «Un an après l’accident de voiture mortel qui a gâché leur soirée de remise des diplômes, un groupe d’adolescents se retrouve uni par un sombre secret et harcelé par un tueur brutal.”. Et il ajoute : « Alors qu’ils essaient de reconstituer qui est derrière eux, ils révèlent le côté obscur de la ville apparemment parfaite et eux-mêmes. Tout le monde cache quelque chose et découvrir le mauvais secret pourrait être mortel”.

Quand est-ce que je sais ce qu’ils ont fait la première de l’été dernier?

La plateforme Diffusion ne fait que confirmer cet argument avec le premières images qu’ils ont partagé ces dernières heures. Pour le moment, Je sais ce qu’ils ont fait l’été dernier il n’aura que quatre chapitres d’ouverture. Ils seront dévoilés le 15 octobre, étant ainsi installés comme l’une des propositions Amazon Prime Video au mois de Halloween.

Craig William Macneill dirigera la série (Amazon Prime Video).



La direction sera en charge de Craig William Macneill, qui pourrait être considéré comme un expert en matière de terrorisme. Déjà réalisé Lizzie, avec Chloe Sevigny et Kirsten Stewart, et Le garçon, avec David Morse et Rainn Wilson. Concernant le monde des séries, il a été responsable d’épisodes de La zone de crépuscule, Château de Pierre et Chaîne zéro, entre autres.